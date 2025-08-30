Premier League: VAR και Μπρούνο Φερνάντες «λύτρωσαν» με πέναλτι τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις

Με την πίεση να είναι στα ύψη, μετά τον αποκλεισμό – σοκ στο Λιγκ Καπ Αγγλίας, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στο «Ολντ Τράφορντ» και -με την ψυχή στο… στόμα- κατάφερε να νικήσει την Μπέρνλι με 3-2 και να πάρει το πρώτο της «τρίποντο» στη φετινή Premier League.

Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπρούνο φερνάντες στο 90+6’ -μετά από έλεγχο του VAR- ήταν αυτή που διαμόρφωσε το τελικό 3-2 υπέρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και… γλίτωσε τον Ρούμπεν Αμορίμ από ακόμα πιο έντονο «κράξιμο».

Σκληρό καρύδι» αποδείχθηκε η Μπέρνλι, η οποία ισοφάρισε δύο φορές μέσα στο «Ολντ Τράφορντ», αλλά ο σκόρερ του δεύτερου γκολ, Άντονι, εξελίχθηκε σε «μοιραίο» παίκτη των φιλοξενούμενων, μιας και ήταν αυτός που στις καθυστερήσεις υπέπεσε σε ένα εντελώς αρχείαστο πέναλτι πάνω στον Ντιαλό.

Η Μπόρνμουθ «προσγείωσε… ανώμαλα» την Τότεναμ, υποχρεώνοντάς την στην πρώτη της ήττα μετά από δύο νίκες, και μάλιστα, μέσα στο Λονδίνο, ενώ η Σάντερλαντ με τρομερή ανατροπή στα τελευταία λεπτά έφερε να πάνω κάτω στο ματς με την Μπρέντφορντ (2-1).

Τέλος, η Έβερτον με τη δεύτερη σερί νίκη της, αυτή τη φορά εκτός έδρας (3-2), δεν επέτρεψε στη Γουλβς να πάρει βαθμό ή, βαθμούς.