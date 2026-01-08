Συμβαίνει τώρα:
Πρόεδρος Γοδόι Κρουζ: «Η μόνη πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο απορρίφθηκε»

Ο πρόεδρος της ομάδας θέλει να δώσει τον 20χρονο ποδοσφαιριστή στη Ρίβερ Πλέιτ και όχι στο τριφύλλι
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Andre Penner

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο, τα οποία δεν είναι υπέρ του Παναθηναϊκού.

Μπορεί τα περισσότερα ΜΜΕ στην Αργεντινή να θεωρούν σχεδόν δεδομένη τη μετακίνηση του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ δηλώνει ότι η ομάδα του έχει συμφωνήσει με τη Ρίβερ Πλέιτ και όχι με τους πράσινους.

Μιλώντας στο «TyC Sports», ο Χοσέ Μανσούρ υποστήριξε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ της Γοδόι Κρουζ και της Ρίβερ Πλέιτ και ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο απορρίφθηκε.

Παράλληλα τόνισε ότι ο Σαντίνο Αντίνο θέλει να αγωνιστεί στην Ρίβερ και πως δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση ύψους 7 εκατ. δολαρίων για το 50% του ποδοσφαιριστή.

