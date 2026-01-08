Πρόεδρος Γοδόι Κρουζ: «Η μόνη πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο απορρίφθηκε»

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο, τα οποία δεν είναι υπέρ του Παναθηναϊκού.

Μπορεί τα περισσότερα ΜΜΕ στην Αργεντινή να θεωρούν σχεδόν δεδομένη τη μετακίνηση του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ δηλώνει ότι η ομάδα του έχει συμφωνήσει με τη Ρίβερ Πλέιτ και όχι με τους πράσινους.

Μιλώντας στο «TyC Sports», ο Χοσέ Μανσούρ υποστήριξε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ της Γοδόι Κρουζ και της Ρίβερ Πλέιτ και ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο απορρίφθηκε.

”Llegamos a un acuerdo con #River, vendemos una parte del pase de Andino”

“Queremos ser socios de #River”

“Hay factores externos que confunden al jugador”

“No queremos ser socios de otro equipo”

“La única oferta de #Panathinaikos fue rechazada”

“No tenemos plazos para cerrar la… — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 8, 2026

Παράλληλα τόνισε ότι ο Σαντίνο Αντίνο θέλει να αγωνιστεί στην Ρίβερ και πως δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση ύψους 7 εκατ. δολαρίων για το 50% του ποδοσφαιριστή.