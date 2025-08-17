Πρόεδρος Σλάβια για Ζαφείρη: Δεν τον αφήσουμε να φύγει πριν τον Ιανουάριο του 2026, ας υπογράψουμε από τώρα με ΠΑΟΚ

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, τοποθετήθηκε για μια ακόμα φορά, γύρω από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να τον αφήσει να φύγει πριν από τον ερχόμενο Ιανουάριο, καθώς η αποχώρησή του θα αποδυνάμωνε την ομάδα ενόψει Champions League!

Θυμίζουμε ότι ο Χρήστος Ζαφείρης δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε λεπτό στο ισόπαλο 1-1 της Σλάβια Πράγας απέναντι στη Γιάμπλονετς, με τον προπονητής των πρωταθλητών Τσεχίας να αναφέρει ότι ο 22χρονος διεθνής Έλληνας χαφ “δεν ήταν πνευματικά προετοιμασμένος για το ματς“,

Με τοποθέτησή του, ο Τβρντικ επέμεινε ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να αφήσει τον παίκτη να φύγει αυτή τη στιγμή, κάνοντας μάλιστα και αναφορά σε πίεση που ασκεί η οικογένεια του Ζαφείρη στον ίδιο τον παίκτη για μετεγγραφή στον ΠΑΟΚ. Πάντως, ανέφερε ότι η ομάδα της Τσεχίας είναι διατεθειμένη να υπογράψει από τώρα συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς, εάν το επιθυμούν.

“Κατανοώ την οικογένειά του, που θέλει να δει τον γιο της στην πατρίδα με ένα συμβόλαιο που θα τους εξασφαλίσει όλους. Όμως έχει βρεθεί κάτω από τεράστια πίεση από εκείνους, την οποία πρέπει να διαχειριστεί μόνος του. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, στον οποίο ο σύλλογος έκανε όλα τα χατίρια. Ήθελε να φύγει, τον αφήσαμε. Άλλαξε γνώμη, ήθελε να μείνει και να παίξει στο Champions League, του δώσαμε νέο συμβόλαιο.

Εξετάσαμε τώρα τις δυνατότητες, αν έχουμε κάποια άλλη επαρκή λύση σε μια σεζόν που είναι αγωνιστικά εξαιρετικά σημαντική, και δεν βρήκαμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ζάφι πριν από τον Ιανουάριο του 2026”, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

“Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν σούπερ μάρκετ. Το χτίσιμο της ομάδας έχει τους δικούς του κανόνες. Δεν μπορεί κάποιος να έρχεται όποτε θέλει και να αγοράζει ό,τι χρειάζεται. Ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε πως είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε τον παίκτη τον Ιανουάριο και να υπογράψουμε το συμβόλαιο τώρα, εφόσον τον θέλουν τόσο πολύ. Αλλά δεν γίνεται να αποδυναμώσουμε την ομάδα λίγες μέρες πριν από το Champions League χωρίς επαρκή αντικαταστάτη. Μένει εδώ. Και έχουμε το δικαίωμα να περιμένουμε ότι στον επόμενο αγώνα ο Ζάφι θα είναι ξανά ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Η Σλάβια είναι πάντα πάνω απ’ όλα”, κατέληξε ο πρόεδρος της τσέχικης ομάδας.