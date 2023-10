Ο πρώην παίκτης του NFL, Σέρτζιο Μπράουν, συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας της μητέρας του, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας.

Ο Μπράουν είχε εξαφανιστεί πριν ένα μήνα, με την 73χρονη μητέρα του, Μιρτλ Μπράουν, να έχει βρεθεί νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Σικάγο και ο ίδιος ο πρώην αθλητής του NFL κατηγορείτο εξ αρχής για φόνο.

Είχε καταφέρει όμως να φύγει για το Μεξικό, όπου μάλιστα εθεάθη σε πάρτι, προτού απελαθεί από τις μεξικανικές αρχές. Κάπως έτσι ήρθε και η σύλληψή του, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής: «Η Μονάδα Διαχείρισης Απειλών του Αστυνομικού Τμήματος του Σαν Ντιέγκο μαζί με άλλες τοπικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες συνέλαβαν τον κ. Μπράουν μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για φόνο πρώτου βαθμού στο θάνατο της μητέρας του Μιρτλ Μπράουν».

Ο Μπράουν είχε αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου στον κόσμο, από το 2010 μέχρι το 2016, φορώντας τις φανέλες των Πάτριοτς, Κολτς, Τζάγκουαρς και Μπιλς.

