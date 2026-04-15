Πρώην πρόεδρος ομάδας κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων, ο Φαμπιάν Μπαρτέζ ανάμεσα στα θύματά του

Ο Ζερόμ Ντουκρός εξαπάτησε πολλούς αθλητές
Ο Φαμπιάν Μπαρτέζ
Ο πρώην πρόεδρος της Λουζενάκ, Ζερόμ Ντουκρός, κατηγορείται για κατάχρηση εταιρικών κεφαλαίων και απάτη, με τον άλλοτε τερματοφύλακα της Εθνικής Γαλλίας, Φαμπιάν Μπαρτέζ, να είναι μεταξύ των αθλητών που έχασαν πολλά λεφτά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «L’Equipe», ο Ζερόμ Ντουκρός εξαπάτησε αρκετούς αθλητές. Στον Φαμπιάν Μπαρτέζ οφείλει 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Γαλλίας, Φαμπιάν Μπαρτέζ, ο οποίος είχε για μικρό διάστημα ρόλο γενικού διευθυντή στη Λουζενάκ, επένδυσε σχεδόν 8 εκατομμύρια ευρώ το 2015 σε διάφορα «real estate» πρότζεκτς του Ντουκρός, τα οποία όμως δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Το 2021 κατατέθηκε αστική αγωγή και το δικαστήριο υποχρέωσε τον τελευταίο να καταβάλει 2 εκατομμύρια ευρώ στον Μπαρτέζ, ωστόσο ακόμα ο παλαίμαχος Γάλλος τερματοφύλακας δεν έχει πάρει τα χρήματα.

Την περασμένη Δευτέρα (13/4), το Εφετείο διέταξε την πώληση ενός σπιτιού του Ντουκρός στην Τουλούζη, το οποίο είναι υποθηκευμένο, αλλά είναι αξίας 800.000 ευρώ και δεν επαρκεί για να καλύψει τα χρέη του.

