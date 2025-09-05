Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Έβρεξε» γκολ από Ιταλία, Ελβετία και Ισραήλ – «Διπλό» για Γαλλία

Από πολλές εμφατικές νίκες “σημαδεύτηκε” η αγωνιστική της Παρασκευής (05.09.2025) για τα προκριματικά του Μουντιαλ 2026. Η Ιταλία επικράτησε 5-0 της Εσθονίας με όλα τα γκολ να σημειώνονται από το 58΄ και μετά, ενώ στον ίδιο όμιλο (9ος) το Ισραήλ πέρασε με 4-0 από τη Μολδαβία.
Με 5-0 συνέτριψε η Ισλανδία το Αζερμπαϊτζαν, με 4-0 η Ελβετία το Κόσοβο, ενώ η φιναλίστ της προηγούμενης διοργάνωσης και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2018, Γαλλία, ξεκίνησε με νίκη 2-0 επί της Ουκρανίας στην ουδέτερη έδρα του Βρότλσαβ.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβενία – Σουηδία 2-2
(46΄ Λόβριτς, 90΄ Βιπότνικ -18΄ Ελάνγκα, 73΄ Αγιάρι)
Ελβετία – Κόσοβο 4-0
(22΄ Ακάντζι, 25΄, 45΄ Εμπολό, 39΄ Βίντμερ)
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1
(3΄ Καρέτσας, 17΄ Παυλίδης, 21΄ Μπακασέτας, 36΄ Κουρμπέλης,
63΄ Τζόλης, 72΄πεν. Μπαρκόφσκι)
Δανία – Σκωτία 0-0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5-0
(45+2΄ Πάλσον, 47΄,56΄ Γιοχάνεσον, 66΄ Γκούντμουντσον, 73΄ Χλίνσον)
Ουκρανία – Γαλλία 0-2
(10΄ Ολισέ, 82΄ Μπαπέ)
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Μολδαβία – Ισραήλ 0-4
(15΄ Πέρετζ, 35΄ Σόλομον, 59΄ Μπαρίμπο, 77΄ Γκλουκ)
Ιταλία – Εσθονία 5-0
(58΄ Κεν, 69΄,89΄ Ρετέγκι, 71΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Μπαστόνι)
Ρεπό: Νορβηγία
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Νησιά Φαρόε – Κροατία 0-1
(31΄ Κράμαριτς)
Μαυροβούνιο – Τσεχία 0-2
(3΄ Τσερβ, 90+6΄ Τσέρνι)
Ρεπό: Γιβραλτάρ