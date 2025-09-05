Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Έβρεξε» γκολ από Ιταλία, Ελβετία και Ισραήλ – «Διπλό» για Γαλλία

Από πολλές εμφατικές νίκες “σημαδεύτηκε” η αγωνιστική της Παρασκευής (05.09.2025) για τα προκριματικά του Μουντιαλ 2026. Η Ιταλία επικράτησε 5-0 της Εσθονίας με όλα τα γκολ να σημειώνονται από το 58΄ και μετά, ενώ στον ίδιο όμιλο (9ος) το Ισραήλ πέρασε με 4-0 από τη Μολδαβία.

Με 5-0 συνέτριψε η Ισλανδία το Αζερμπαϊτζαν, με 4-0 η Ελβετία το Κόσοβο, ενώ η φιναλίστ της προηγούμενης διοργάνωσης και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2018, Γαλλία, ξεκίνησε με νίκη 2-0 επί της Ουκρανίας στην ουδέτερη έδρα του Βρότλσαβ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία – Σουηδία 2-2

(46΄ Λόβριτς, 90΄ Βιπότνικ -18΄ Ελάνγκα, 73΄ Αγιάρι)

Ελβετία – Κόσοβο 4-0

(22΄ Ακάντζι, 25΄, 45΄ Εμπολό, 39΄ Βίντμερ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

(3΄ Καρέτσας, 17΄ Παυλίδης, 21΄ Μπακασέτας, 36΄ Κουρμπέλης,

63΄ Τζόλης, 72΄πεν. Μπαρκόφσκι)

Δανία – Σκωτία 0-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5-0

(45+2΄ Πάλσον, 47΄,56΄ Γιοχάνεσον, 66΄ Γκούντμουντσον, 73΄ Χλίνσον)

Ουκρανία – Γαλλία 0-2

(10΄ Ολισέ, 82΄ Μπαπέ)

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία – Ισραήλ 0-4

(15΄ Πέρετζ, 35΄ Σόλομον, 59΄ Μπαρίμπο, 77΄ Γκλουκ)

Ιταλία – Εσθονία 5-0

(58΄ Κεν, 69΄,89΄ Ρετέγκι, 71΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Μπαστόνι)

Ρεπό: Νορβηγία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Νησιά Φαρόε – Κροατία 0-1

(31΄ Κράμαριτς)

Μαυροβούνιο – Τσεχία 0-2

(3΄ Τσερβ, 90+6΄ Τσέρνι)

Ρεπό: Γιβραλτάρ