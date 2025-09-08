Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Η Ιταλία πήρε το θρίλερ με το Ισραήλ, ήττα έκπληξη για Σουηδία από το Κόσοβο

Στην Πρίστινα έγινε η έκπληξη της 6ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, με το Κόσοβο να επικρατεί 2-0 της Σουηδίας. Με σκόρερ τους Ρετσμπεκάι και Μουρίκι από το πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι πήραν μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί κομβική για τον 2ου ομίλου. Το ματς της χρονιάς έγινε στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, όπου το Ισραήλ υποδέχθηκε την Ιταλία, με τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν 5-4.

Οι Ιταλοί επικράτησαν 5-4 με το προβάδισμα να εναλλάσσεται διαρκώς, με την νίκη να κρίνεται στο 91΄ με γκολ του Τονάλι, τον Ματέο Ρετέγκι να «μοιράζει» τρεις ασίστ στους συμπαίκτες του και τους Ιταλούς να σημειώνουν δύο αυτογκολ, σε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια στην ιστορία των προκριματικών του Μουντιάλ.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο σκορ με το αυτογκολ του Λοκατέλι στο 16΄, με τους Ιταλούς να ισοφαρίζουν στο 40΄με τον Μόιζε Κιν. Οι Ισραηλινοί πήραν ξανά το προβάδισμα στο 52΄με τον Πέρετζ, ωστόσο οι «σκουάντρα ατζούρα» ισοφάρισαν άμεσα με τον Κιν (54΄). Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Πολιτάνο έκανε το 3-2, με την Ιταλία να κάνει το 4-2 στο 81΄χάρη στο τέρμα του Ρασπαντόρι. Και παρότι το παιχνίδι έμοιαζε να έχει τελειώσει, τελικά το Ισραήλ κατάφερε να ισοφαρίσει ξανά.

Στο 87΄με το αυτογκολ του Μπαστόνι έγινε το 4-3, ενώ ο Πέρετζ στο 89΄έκανε το 4-4, το οποίο ωστόσο δεν θα ήταν το τελικό σκορ σε αυτό το… τρελό παιχνίδι, καθώς στο 90+1΄ ο Τονάλι έδωσε το τρίποντο στην Ιταλία.

Στον 2ο όμιλο, το Κόσοβο έκανε την έκπληξη κερδίζοντας με 2-0 την Σουηδία, φέρνοντας στον όμιλο άλλα δεδομένα. Για τους φιλοξενούμενους εκτός αποστολής ήταν ο Νίκλας Ελίασον της ΑΕΚ.

Υπενθυμίζεται πως στον όμιλο της εθνικής (3ος) η Σκωτία δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα να πάρει τη νίκη επί της -τυπικά γηπεδούχου- Λευκορωσίας, στο Ζαλέγκερζεγκ. Οι Λευκορώσοι παρατάχθηκαν με 7 αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με την ομάδα που ηττήθηκε 5-1 από την Ελλάδα, όμως δεν διαφοροποίησαν και πολύ την εικόνα τους. Τα γκολ πέτυχαν οι Τσε Άνταμς στο 43΄ και Βολκόφ (αυτογκόλ) στο 65΄

Tα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο-Σουηδία 2-0

(26΄ Ρετσμπεκάι, 42΄ Μουρίκι)

Ελβετία-Σλοβενία 3-0

(18΄ Ελβέντι, 33΄ Εμπολό, 38΄ Εντόι)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λευκορωσία-Σκωτία 0-2

(43΄ Άνταμς, 65΄αυτ. Βολκόφ)

Ελλάδα-Δανία 0-3

(33΄ Ντάμσγκααρντ, 62΄ Αντ. Κρίστενσεν, 81΄ Χόιλουντ)

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισραήλ-Ιταλία 4-5

(16΄αυτ. Λοκατέλι, 52΄,89΄ Πέρετζ, 87΄αυτ. Μπαστόνι –

40΄,54΄ Κεν, 59΄ Πολιτάνο, 81΄ Πολιτάνο, 90+1΄ Τονάλι)

Νορβηγία-Μολδαβία 9/9

Ρεπό: Εσθονία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Νησιά Φαρόε 0-1

(68΄ Άγκναρσον)

Κροατία-Μαυροβούνιο 4-0

(35΄ Γιάκιτς, 51΄ Κράμαριτς, 85΄αυτ. Κούτς, 90+2΄ Πέρισιτς)

Ρεπό: Τσεχία