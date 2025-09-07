Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ο Μέμφις Ντεπάι έγραψε ιστορία και οδήγησε την Ολλανδία σε δύσκολο «διπλό»

Με τον Μέμφις Ντεπάι γίνεται πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Ολλανδίας, οι «οράνιε» πέρασαν με 3-2 από την έδρα της Λιθουανίας και επέστρεψαν στις νίκες στον 7ο προκριματικό όμιλο για το Μουντιάλ 2026.

Ο Μέμφις Ντεπάι σημείωσε δυο γκολ για την Ολλανδία κόντρα στη Λιθουανία. Ο 31χρονος επιθετικός της Κορίνθιανς ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 11’, έφτασε τα 51 γκολ συνολικά με την εθνική Ολλανδία, ξεπερνώντας τα 50 του Ρόμπιν Φαν Πέρσι και όντας πλέον πρώτος στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ της χώρας του!

Ο Μέμφις Ντεπάι ήταν αυτός που «λύτρωσε» την Ολλανδία. Οι «οράνιε» έφτασαν να προηγούνται με 2-0, αλλά δέχθηκαν την ισοφάριση (2-2) από τους Λιθουανούς αλλά ο 31χρονος επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό 2-3, με γκολ στο 64’, φτάνοντας έτσι τα 52 γκολ με τους «οράνιε».

Μετά από 4 ματς στον 7ο όμιλο, η Ολλανδία βρίσκεται στην κορυφή με 10 βαθμούς, έχοντας 3 νίκες και μια ισοπαλία, ενώ η Πολωνία την ακολουθεί με 7 βαθμούς, έχοντας δώσει τον ίδιο αριθμό αγώνων.

Τη μοναξιά της κορυφής του 10ου ομίλου απολαμβάνει από σήμερα η Βόρεια Μακεδονία, μετά το εμφατικό 5-0 επί του Λιχτενστάιν του 0/5. Ο αγώνας της Νασιονάλ Αρένα των Σκοπίων τελείωσε πρόωρα πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας, χάρις στα δύο γκολ των γηπεδούχων σε διάστημα πέντε λεπτών (52′-56′).