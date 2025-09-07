Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τουρκία – Ισπανία 0-6 με χατ-τρικ του Μικέλ Μερίνο

Απίστευτη «παράσταση» προσέφερε η Ισπανία μέσα στην Τουρκία. Η «ρόχα» εμφανίστηκε… αγριεμένη και -με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μικέλ Μερίνο- συνέτριψε τους «γείτονες» με το εντυπωσιακό 6-0, σε ματς για τη 2η αγωνιστική στον 4ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Μόλις στο 6’ ο Πέδρι άνοιξε το σκο, για να ακολουθήσει το πρώτο γκολ του Μερίνο στο ματς (22’) για το 2-0. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής στο 45+1’ χτύπησε ξανά, με τον παίκτη της Άρσεναλ να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Η Ισπανία μπήκε με.. φόρα και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 53’ ο Φεράν Τόρες έγραψε και αυτός το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ για το 4-0, με τον Μικέλ Μερίνο να φτάνει σε χατ-τρικ στο 57’. Το τελικό 6-0 γράφτηκε από το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Πέδρι, με τον νεαρό χαφ της Μπαρτσελόνα να γράφει το τελικό 6-0.

Η Γερμανία άφησε πίσω της το κάζο από την Σλοβακία και επέστρεψε στις νίκες στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας εντός έδρας της Β. Ιρλανδίας με 3-1.

Η ομάδα Γιούλιαν Νάγκελσμαν άνοιξε το σκορ μόλις στο 7’ με τον Γκνάμπρι να κάνει το 1-0. Η Βόρεια Ιρλανδία… επέστρεψε, με τον Πράις στο 34’ να ισοφαρίζει σε 1-1. Η Γερμανία άρχισε να.. ιδρώνει -από το άγχος- αλλά στο 69’ ήρθε ο Αμίρι για να κάνει το 2-1. Το «τρίποντο» κλείδωσε μία και καλή ο Φλόριαν Βιρτς στο 72ο λεπτό για το τελικό 3-1.

Τα αποτελέσματα στα ματς της Κυριακής (07.09.2025)

Γεωργία-Βουλγαρία 3-0

Βόρεια Μακεδονία-Λιχτενστάιν 5-0

Λιθουανία-Ολλανδία 2-3

Βέλγιο-Καζακστάν 6-0

Γερμανία-Βόρεια Ιρλανδία 3-1

Λουξεμβούργο-Σλοβακία 0-1

Πολωνία-Φινλανδία 3-1

Τουρκία-Ισπανία 0-6