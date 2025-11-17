Προκριματικά Μουντιάλ: Η Γερμανία με εξάρα κόντρα στη Σλοβακία πέρασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πρόκριση και για την Ολλανδία

Η Γερμανία πήρε τον «τελικό» του 1ου ομίλου με τη Σλοβακία πολύ άνετα με 6-0 και εξασφάλισε το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ της Κεντρικής Αμερικής. Η Ολλανδία με τεσσάρα κόντρα στη Λιθουανία τσέκαρε και αυτή τη θέση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Βολτεμάντε άνοιξε το σκορ για τη Γερμανία κόντρα στη Σλοβακία και ακολούθησαν τα γκολ των Γκνάμπρι, Σανέ (2), Μπάκου και Ουεντραόγκο για να συμπληρωθεί το ευρύ 6-0, που της έδωσε την πρόκριση στο Μουντιάλ. Για τους «Οράνιε» ο Ρέιντερς έβαλε το πρώτο γκολ, με τον Χάκπο, τον Σίμονς και τον Μάλεν να σκοράρουν τα άλλα τρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κροατία έκανε την ανατροπή κόντρα στο Μαυροβούνιο και απέδρασε με 3-2, χάρη στο γκολ του Βλάσιτς στο 87′. Πέρισιτς και Γιάκιτς ξεκίνησαν την ανατροπή για τους Κροάτες, που είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση. Η Τσεχία έκανε υγιεινό περίπατο με το Γιβραλτάρ νικώντας 6-0 με έξι διαφορετικούς σκόρερ και θα δώσει τη μάχη στα μπαράζ.

Η Πολωνία με τον Ντραγκόφσκι βασικό δυσκολεύτηκε κόντρα στη Μάλτα, όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2, με το γκολ του Ζιελίνσκι να κάνει τη διαφορά. Ο Σφιντέρσκι σκόραρε στην αναμέτρηση, όμως το γκολ ακυρώθηκε για πέναλτι, με το οποίο ισοφάρησαν οι γηπεδούχοι σε 2-2.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

1ος όμιλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο 1-0 (Ντόνλεϊ 44′)

Γερμανία – Σλοβακία 6-0 (Βολτεμάντε 18′, Γκνάμπρι 29′, Σανέ 36′, 41′, Μπάκου 67′, Ουεντραόγκο 79′)

7ος όμιλος

Μάλτα – Πολωνία 2-3 (Καρντόνα 36′, Τέουμα 68′ / Λεβαντόφσκι 32′, Βζόλεκ 59′, Ζιελίνσκι 85′)

Ολλανδία – Λιθουανία 4-0 (Ρέιντερς 16′, Χάκπο 57′, Τσάβι Σίμονς 60′, Μάλεν 62′)

12ος όμιλος

Μαυροβούνιο – Κροατία 2-3 (Όσμαγιτς 3′, Κρστοβιτς 17’/ Πέρισιτς 37′, Γιάκιτς 73′, Βλάσιτς 87′)

Τσεχία – Γιβραλτάρ 6-0 (Ντούντερα 5′, Χορί 18′, Κουφάλ 32′, Κάραμπετς 39′, Σούτσεκ 44′, Χράνατς 51′)