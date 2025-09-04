Προκριματικά Μουντιάλ: Η Σλοβακία σόκαρε τη Γερμανία – Τα αποτελέσματα της ημέρας

Με μία τεράστια έκπληξη ξεκίνησαν οι αγώνες του 1ου ομίλου στα προκριματικά του Μουντιάλ. Η Σλοβακία νίκησε 2-0 τη Γερμανία, υποχρεώνοντας τους τέσσερις φορές κατόχους του θεσμού σε μία ήττα με το… καλησπέρα!

Ο Χάνκο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και ο Στρέλετς στις αρχές του δεύτερου διαμόρφωσαν το τελικό σκορ, χαρίζοντας μία ιστορική νίκη στη Σλοβακία κόντρα στη Γερμανία, η οποία φαίνεται ότι δεν θα έχει εύκολο έργο για να προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Στο Ρότερνταμ η Πολωνία κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 1-1 από την Ολλανδία, η οποία δέχτηκε το πρώτο της γκολ και έχασε τον πρώτο βαθμό στη διοργάνωση.

Νωρίτερα, με δύο γκολ του Κερέμ Ακτούρκογλου, η Τουρκία ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στα προκριματικά. Ο νέος σταρ της Φενέρμπαχτσε σκόραρε δις στο 3-2 επί της Γεωργίας στην Τιφλίδα, μια νίκη δύσκολη ειδικά από τη στιγμή που οι Τούρκοι έμειναν με 10 παίκτες από το 71΄ λόγω αποβολής του Μπαρίς Γιλμάζ με απευθείας κόκκινη.

Σε άλλο ματς, για τον 7ο όμιλο, η Μάλτα έχασε μέσα από τα χέρια της την ευκαιρία να πετύχει μια… σπάνια νίκη, καθώς ισοφαρίστηκε 1-1 από τη Λιθουανία στο Κάουνας, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων για τους προκριματικούς της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026

1ος όμιλος

Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3

(30΄ Νταρντάρι – 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)

Σλοβακία – Γερμανία 2-0

(42΄ Χάνκο, 55′ Στρέλετς)

2ος όμιλος

Σλοβενία – Σουηδία 5/9

Ελβετία – Κόσοβο 5/9

3ος όμιλος

Ελλάδα – Λευκορωσία 5/9

Δανία – Σκωτία 5/9

4ος όμιλος

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5/9

Ουκρανία – Γαλλία 5/9

5ος όμιλος

Γεωργία – Τουρκία 2-3

(63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ,

41΄,52΄ Ακτούρκογλου)

Βουλγαρία – Ισπανία 0-3

(5΄ Ογιαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)

6ος όμιλος

Αρμενία – Πορτογαλία 6/9

Ιρλανδία – Ουγγαρία 6/9

7ος όμιλος

Λιθουανία – Μάλτα 1-1

(90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)

Ολλανδία – Πολωνία 1-1

(28΄ Ντούμφρις – 80΄ Κας)

Ρεπό: Φινλανδία



8ος όμιλος

Αυστρία – Κύπρος 6/9

Σαν Μαρίνο – Βοσνία 6/9

Ρεπό: Ρουμανία

9ος όμιλος

Μολδαβία – Ισραήλ 5/9

Ιταλία – Εσθονία 5/9

Ρεπό: Νορβηγία

10ος όμιλος

Καζακστάν – Ουαλία 0-1

(24΄ Μουρ)



Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6

(29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ,

62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

11ος όμιλος

Λετονία – Σερβία 6/9

Αγγλία – Ανδόρα 6/9

Ρεπό: Αλβανία



12ος όμιλος

Νησιά Φαρόε – Κροατία 5/9

Μαυροβούνιο – Τσεχία 5/9

Ρεπό: Γιβραλτάρ