Προκριματικά Μουντιάλ: Η Σλοβακία σόκαρε τη Γερμανία – Τα αποτελέσματα της ημέρας

Με μία τεράστια έκπληξη ξεκίνησαν οι αγώνες του 1ου ομίλου στα προκριματικά του Μουντιάλ. Η Σλοβακία νίκησε 2-0 τη Γερμανία, υποχρεώνοντας τους τέσσερις φορές κατόχους του θεσμού σε μία ήττα με το… καλησπέρα!
Ο Χάνκο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και ο Στρέλετς στις αρχές του δεύτερου διαμόρφωσαν το τελικό σκορ, χαρίζοντας μία ιστορική νίκη στη Σλοβακία κόντρα στη Γερμανία, η οποία φαίνεται ότι δεν θα έχει εύκολο έργο για να προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ.
Στο Ρότερνταμ η Πολωνία κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 1-1 από την Ολλανδία, η οποία δέχτηκε το πρώτο της γκολ και έχασε τον πρώτο βαθμό στη διοργάνωση.
Νωρίτερα, με δύο γκολ του Κερέμ Ακτούρκογλου, η Τουρκία ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στα προκριματικά. Ο νέος σταρ της Φενέρμπαχτσε σκόραρε δις στο 3-2 επί της Γεωργίας στην Τιφλίδα, μια νίκη δύσκολη ειδικά από τη στιγμή που οι Τούρκοι έμειναν με 10 παίκτες από το 71΄ λόγω αποβολής του Μπαρίς Γιλμάζ με απευθείας κόκκινη.
Σε άλλο ματς, για τον 7ο όμιλο, η Μάλτα έχασε μέσα από τα χέρια της την ευκαιρία να πετύχει μια… σπάνια νίκη, καθώς ισοφαρίστηκε 1-1 από τη Λιθουανία στο Κάουνας, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων για τους προκριματικούς της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026
1ος όμιλος
Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3
(30΄ Νταρντάρι – 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)
Σλοβακία – Γερμανία 2-0
(42΄ Χάνκο, 55′ Στρέλετς)
2ος όμιλος
Σλοβενία – Σουηδία 5/9
Ελβετία – Κόσοβο 5/9
3ος όμιλος
Ελλάδα – Λευκορωσία 5/9
Δανία – Σκωτία 5/9
4ος όμιλος
Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5/9
Ουκρανία – Γαλλία 5/9
5ος όμιλος
Γεωργία – Τουρκία 2-3
(63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ,
41΄,52΄ Ακτούρκογλου)
Βουλγαρία – Ισπανία 0-3
(5΄ Ογιαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)
6ος όμιλος
Αρμενία – Πορτογαλία 6/9
Ιρλανδία – Ουγγαρία 6/9
7ος όμιλος
Λιθουανία – Μάλτα 1-1
(90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)
Ολλανδία – Πολωνία 1-1
(28΄ Ντούμφρις – 80΄ Κας)
Ρεπό: Φινλανδία
8ος όμιλος
Αυστρία – Κύπρος 6/9
Σαν Μαρίνο – Βοσνία 6/9
Ρεπό: Ρουμανία
9ος όμιλος
Μολδαβία – Ισραήλ 5/9
Ιταλία – Εσθονία 5/9
Ρεπό: Νορβηγία
10ος όμιλος
Καζακστάν – Ουαλία 0-1
(24΄ Μουρ)
Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6
(29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ,
62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)
Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία
11ος όμιλος
Λετονία – Σερβία 6/9
Αγγλία – Ανδόρα 6/9
Ρεπό: Αλβανία
12ος όμιλος
Νησιά Φαρόε – Κροατία 5/9
Μαυροβούνιο – Τσεχία 5/9
Ρεπό: Γιβραλτάρ