Προμηθέας – Ρίτας 111-95: Μαγική εμφάνιση και πρόκριση για τους Πατρινούς στο Play-In του Basketball Champions League

Ο Προμηθέας συνέτριψε εντός έδρας τη Ρίτας με 111-95 και πήρε το εισιτήριο για το Play-In του Basketball Champions League.

Ο αγώνας στην Πάτρα ξεκίνησε με εφιαλτικό τρόπο για τον Προμηθέα, με τους Λιθουανούς να ξεφεύγουν με 40-22 στο 12′, ωστόσο οι Πατρινοί έκαναν μία απίστευτη αντεπίθεση και έφτασαν στην εμφατική νίκη.

Στο 3-3 έκλεισε τη φάση των ομίλων ο Προμηθέας, ο οποίος έχει μπροστά του την Σαλόν για την πρόκριση στο TOP-16 της διοργάνωσης (τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ρομπ Γκρέι με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Νάσο Μπαζίνα (13 πόντοι, 6 ασίστ σε 29 λεπτά) και τον Αντώνη Καραγιαννίδη (11 πόντοι, 10 ριμπάουντ σε 20 λεπτά) να τον ακολουθούν.

Στο 4-2 έκλεισε την πρώτη φάση η Ρίτας, η οποία είχε ούτως ή άλλως κλειδώσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Rob Gray can hurt any defense at any time #BasketballCL | @promitheasbc pic.twitter.com/ENcq96gM9O — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 17, 2025

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-32, 52-54, 87-76, 111-95.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 17 (4/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χάμοντς 5 (1), Κόουλμαν 16 (6/8 δίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Πλώτας 7 (2/2 δίποντα, 3/3 βολές), Μπαζίνας 13 (2/6 δίποντα, 9/12 βολές, 6 ασίστ), Καπετάκης, Λάγιος 4, Καραγιαννίδης 11 (4/6 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Γκρέι 30 (7/10 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πόλικαπ 5, Μακούρα, Σταυρακόπουλος 3 (1)

ΡΙΤΑΣ (Βέρτιο): Γουάιλι 7 (3/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ,3 ασίστ), Γουόκερ 8 (1/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Γκουντάιτις 17 (6/10 δίποντα, 5/6 βολές, 15 ριμπάουντ), Μπρούνκε 3, Χάρντινγκ 13 (5/7 δίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Στούκνις, Μασιούλις 15 (1/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7/8 βολές), Κριζανάουσκας 3 (1), Λουκόσιους 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Σαρτζούνας 24 (5/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 11/11 βολές, 3 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 30/45 δίποντα, 10/21 τρίποντα, 21/28 βολές, 32 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 6 επιθετικά), 22 ασίστ, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 7 λάθη, 26 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ρίτας: 23/42 δίποντα, 7/24 τρίποντα, 28/34 βολές, 39 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 14 επιθετικά), 24 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 9 λάθη, 24 φάουλ.