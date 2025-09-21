Προπονητής Adelaide 36ers: «Ο Παναθηναϊκός ίσως είναι η κορυφαία ακόμα στον κόσμο, εκτός του NBA»

Ο Μάικ Γουέλς, προπονητής των Adelaide 36ers σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 106-89, ανέφερε ότι οι πράσινοι ίσως είναι η καλύτερη ομάδα του πλανήτη, πέρα από αυτών του NBA.

Παράλληλα, δήλωσε ότι ήταν μοναδική ευκαιρία για όλους στην ομάδα του να συμμετέχουν στο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», καθώς αποτέλεσε πολύ σημαντικό τεστ για τους Adelaide 36ers, ενόψει της φετινής σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάικ Γουέλς

«Νομίζω ότι ήταν μια πραγματικά μοναδική ευκαιρία για όλους στην Αδελαΐδα και στο NBL γενικά. Ξέρετε, οι παίκτες μας αξίζουν την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παιχνίδι αυτού του επιπέδου. Ο Παναθηναϊκός είναι πιθανώς η καλύτερη ομάδα στον κόσμο εκτός NBA. Εννοώ, το ρόστερ είναι γεμάτο. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ διασκεδαστική και μοναδική πρόκληση. Είναι ψηλοί, είναι μεγαλόσωμοι. Κάνουν καλά σουτ. Κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα.

Και νομίζω ότι ήταν μια διασκεδαστική βραδιά για να τους αντιμετωπίσουμε και να δούμε πού μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους, να τους ρίξουμε μερικές βολές και να δούμε τι πρέπει να δουλέψουμε και τι πρέπει να βελτιώσουμε. Αλλά πραγματικά σκέφτηκα ότι ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Ένα από αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν όταν είσαι τόσο καιρό στο ΝΒΑ, να βλέπεις τον Παναθηναϊκό να παίζει, να έχεις την ευκαιρία να παίξεις και να προπονήσεις εναντίον του, είναι ένα από τα highlights της καριέρας μου, το απόλαυσα. Ελπίζω να το απόλαυσαν και αυτοί. Ελπίζω να το απόλαυσε η NBL, ελπίζω να το απόλαυσαν όλοι».