Προπονητής Δανίας: «Η Ελλάδα επέστρεψε στον χάρτη, έχει παίκτες που ντριμπλάρουν»

Η Εθνική Ελλάδας έχει αλλάξει επίπεδο, με τους ταλαντούχους νεαρούς παίκτες της γαλανόλευκης να παρουσιάζουν ένα φοβερό πρόσωπο υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο τεχνικός της Δανίας Μπρίαν Ρίμερ παραδέχθηκε την αγωνιστική βελτίωση της Εθνικής Ελλάδας και στάθηκε στην ισχυρή γραμμή κρούσης της γαλανόλευκης, μιλώντας για τον μεταξύ τους αγώνα στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

«Έχουμε έρθει με όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι, διότι η πρώτη ανησυχία για έναν προπονητή είναι να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Ξέρουμε ότι Ελλάδα είναι δύσκολος αντίπαλος. Θα είναι το πιο δύσκολο ματς εκτός έδρας, αλλά είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει καλή επίθεση. Κι εμείς θέλουμε να παίξουμε επιθετικά και περιμένω ένα καλό ματς», δήλωσε αρχικά ο Ρίμερ, αλλά όταν ρωτήθηκε εκ νέου για τι τον προβληματίζει περισσότερο στην Εθνική Ελλάδας, απάντησε:

«Η Ελλάδα είναι υπέροχη ομάδα. Επέστρεψε στον χάρτη έπειτα από δύσκολα χρόνια και χαίρομαι γι’ αυτό. Έχει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Το δυνατό της σημείο είναι η επίθεση με παίκτες που ντριμπλάρουν και συνδυάζονται καλά. Ο τρόπος που παίζει είναι εξαιρετικός. Διαθέτει παίκτες που θέλουν να εξελιχθούν κι αυτό είναι σημαντικό».