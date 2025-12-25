Προπονητής Μαρόκου για Ουναΐ: «Σωστή επιλογή η Τζιρόνα, αξίζει να πάει σε μεγάλες ομάδες»

Ο Αζεντίν Ουναΐ το καλοκαίρι προτίμησε την Τζιρόνα από τον Παναθηναϊκό και έχει αποδείξει ότι η επιλογή του ήταν σωστή για την καριέρα του, σύμφωνα με τον προπονητή του Μαρόκου, καθώς είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του στη La Liga.

Ο προπονητής του Μαρόκου που έχει τον Ουναΐ στις βασικές του επιλογές για το Copa Africa, μίλησε για τον Μαροκινό και για όσα προσφέρει στην Εθνική ομάδα της χώρας του, αλλά και την απόφασή του να αγωνιστεί στη La Liga τη φετινή σεζόν.

Η Τζιρόνα δεν ξεκίνησε καλά και πλέον έχει καταφέρει να βρίσκεται μόλις έναν βαθμό κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και έχει βελτιωθεί αρκετά η εικόνα της.

Τα λόγια του Ρεντραγκί για τον Ουναΐ

«Για μένα, ο Αζεντίν είναι ένα από τα ταλέντα μας, είναι ο μετρονόμος. Όταν ο Αζεντίν είναι στην καλύτερη του φάση, γινόμαστε μια πραγματικά σπουδαία ομάδα. Στον πρώτο αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο, περιμέναμε λίγο περισσότερα από αυτόν, και το ξέρει. Έχουμε πίστη σε αυτόν, και θα εξελιχθεί καθώς προχωρά η διοργάνωση. Είναι κάποιος στον οποίο έχω εμπιστευτεί στα καλά και στα κακά.

Πολλοί από τους οπαδούς μας γνωρίζουν το ταλέντο του Αζεντίν, και σωστά ή λάθος, τον έχουν επικρίνει πολύ. Συχνά μάλιστα έχουν επικρίνει το γεγονός ότι επιλέχθηκε. Τώρα, όταν είσαι προπονητής ποδοσφαίρου, όταν έχεις ένα τέτοιο ταλέντο, έχεις καθήκον να τον βοηθήσεις, να τον στηρίξεις, όπως ο Αγκέρ όταν δυσκολευόταν λίγο, όπως ο Μπραχίμ όταν δυσκολευόταν λίγο.

Μερικές φορές ο ρόλος του προπονητή της εθνικής ομάδας περιλαμβάνει πράγματα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν, αλλά εμείς, εσωτερικά, τα γνωρίζουμε. Έπρεπε να τον στηρίξουμε ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του».

Ακόμη χαρακτήρισε σωστή την επιλογή του να πάει στην Τζιρόνα: «Η επιλογή του να πάει στην Τζιρόνα ήταν σωστή και αυτό συνέβαλε στην εθνική, γιατί επέλεξε τον σύλλογο με γνώμονα την εθνική ομάδα. Έκανε πολλές θυσίες γιατί αγαπά τη χώρα του, θυσιάζει πολλά για αυτήν την εθνική ομάδα. Η προτεραιότητα του Ουναΐ ήταν πάντα, και ίσως άδικα, πρώτα οι σύλλογοι, όχι το Μαρόκο.

Αγαπά την εθνική και το δείχνει. Και κάθε φορά που φοράει αυτή τη φανέλα, μεταμορφώνεται σε διαφορετικό παίκτη. Υπάρχουν παίκτες που τα πηγαίνουν καλά στον σύλλογο, όλοι λένε «βλέπεις, σκοράρει 20 γκολ, είναι σπουδαίος παίκτης», αλλά όταν φοράει τη φανέλα της εθνικής, το βρίσκει πολύ δύσκολο. Το πλεονέκτημά μας με τον Αζεντίν είναι ότι η φανέλα δεν είναι βαριά για αυτόν.

Αυτή είναι η ποιότητά του, δεν έχει καμία πίεση, παίζει και όταν είναι σε καλή διάθεση, είναι πραγματικά ένας παίκτης που αξίζει να αγωνιστεί σε πολύ μεγάλες ομάδες, όταν είναι καλά στο μυαλό και στα πόδια».