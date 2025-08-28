Προπονητής Μπράιτον για Τζίμα: «Έκανε ένα βήμα πιο κοντά, δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά ενθουδιώδεις»

Με το καλύτερο δυνατό τρόπο έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπράιτον ο Στέφανος Τζίμας, καθώς σκόραρε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ στην εντυπωσιακή νίκη των «γλάρων» με 6-0 απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιουρτσέλερ, αποθέωσε τον Τζίμα για το ταλέντο και την αποτελεσματικότητά του, ωστόσο επεσήμανε ότι η μετάβασή του στο απαιτητικό επίπεδο της Premier League πρέπει να γίνει σταδιακά, τονίζοντας τις διαφορετικές απαιτήσεις στο αγγλικό πρωτάθλημα.

«Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε έναν αγώνα της Premier League σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι. Ο Τζίμας μπήκε σε ένα ματς όπου το σκορ ήταν ήδη 3-0, οπότε δεν υπήρχε η ένταση που μπορείς να περιμένεις σε έναν αγώνα Premier League. Σίγουρα σήμερα έκανε ένα βήμα πιο κοντά, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορούσε να είναι επιλογή για το Σαββατοκύριακο, πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει.

Αλλά είναι θετικό. Είναι βήμα-βήμα, δεν είναι σαν να τα δίνεις όλα από την αρχή. Είναι να του δίνεις ένα βήμα και μετά το επόμενο, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί και να έχει μια θετική αίσθηση. Έδειξε σήμερα ότι είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτόν να σκοράρει γκολ, γιατί ήταν αρκετά χαρούμενος στα αποδυτήρια.

Αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα και δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά ενθουσιώδεις. Πρέπει να είμαστε πολύ υπομονετικοί μαζί του και να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα» ήταν τα λόγια του Φαμπιάν Χιουρτσέλερ.