Προπονητής Σλάβια Πράγας για Ζαφείρη: «Μεγάλο πλήγμα για εμάς, ήθελε να πάει στην Ελλάδα»

Ο Γίντριχ Τρπισόφσκι, μίλησε για τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, εκφράζοντας τη στενοχώρια του για την αποχώρηση ενός βασικού παίκτη της Σλάβια Πράγας, τονίζοντας πως ο Έλληνας μέσος είχε στόχο να επιστρέψει στην χώρα μας.

Ο Χρήστος Ζαφείρης θα φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ από τον Ιανουάριο, με τη συμφωνία να προβλέπει παραμονή του στη Σλάβια Πράγας μέχρι τα τέλη του 2024. Ο τεχνικός του συλλόγου τοποθετήθηκε για την μεταγραφή του μέσου της ομάδας του, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα, αλλά και μία συμφωνία που ικανοποιεί όλες τις πλευρές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι ένα μεγάλο πλήγμα για εμάς, γιατί πρόκειται για έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Ήθελε να πάει στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ και το κατανοούμε. Είναι ένα win-win για όλους. Για τέσσερις μήνες ακόμη θα τον έχουμε μαζί μας, κάτι που μας δίνει χρόνο να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα για την αντικατάστασή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 21χρονος μέσος άλλωστε θα αποχωρήσει με μια μεταγραφή που θα φτάσει τα 13 εκατομμύρια ευρώ και θα πρόκειται για την πιο ακριβή στην ιστορία του ΠΑΟΚ.