Προς Παρτιζάν ο Μούρινεν: «Θαυμάζει την ατμόσφαιρα στη Σερβία ή σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός» αποκάλυψε η μητέρα του

Ο Μίκα Μούρινεν ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην εντυπωσιακή πορεία της Φινλανδίας στο Eurobasket 2025, μέχρι τον μικρό τελικό της διοργάνωσης. Παρά τον περιορισμένο του ρόλο, ο 18χρονος “Slim Jesus” είχε 6.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ σε μόλις 11 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα, ειδικά με τον κυριαρχικό τρόπο με τον οποία κάρφωνε την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.

Ο Μούρινεν επρόκειτο να επιστρέψει φέτος στις ΗΠΑ για να αγωνιστεί στο λύκειο με την ομάδα του AZ Compass Prep, όμως οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πολύ κοντά στο να μετακομίσει στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει στην Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η μητέρα του Μούρινεν, Γιένι Λάακσονεν μίλησε στην ιστοσελίδα “ILTA SANOMAT” και μπορεί να μην αποκάλυψε ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του γιού της, ωστόσο ανέφερε ότι του αρέσει πολύ η ατμόσφαιρα που υπάρχει στη Σερβία ή σε ομάδες με κόσμο όπως ο Παναθηναϊκός.

“Θα δούμε, όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και πέσουν οι υπογραφές. Να πούμε μόνο αυτό: Ο Μίκα από μικρό παιδί θαύμαζε την ατμόσφαιρα που υπάρχει, για παράδειγμα, στη Σερβία ή σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, του άρεσε αυτό το πιο έντονο, “καυτό” κλίμα” ανέφερε χαρακτηριστικά.