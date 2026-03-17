Πρόστιμο της ΔΕΑΒ στον Παναθηναϊκό για την επίθεση στο πούλμαν του Ολυμπιακού

Λίγες ώρες μετά την ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών που επέβαλε Πειθαρχικό Όργανο της ΕΟΚ στον Παναθηναϊκό, η ΔΕΑΒ τιμώρησε τις “πράσινες” με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για την επίθεση οπαδών της ομάδας στο πούλμαν του Ολυμπιακού, μετά το μεταξύ τους αγώνα για τα ημιτελικά της Α1 Γυναικών.

Το περιστατικό συνέβη στη Λεωφόρο μετά το τέλος του ημιτελικού Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ και κατά την αναχώρηση της ερυθρόλευκης αποστολής.

Οι «πράσινες» είχαν παίξει χωρίς κόσμο και το πρώτο παιχνίδι, το οποίο είχαν κερδίσει με 90-70 κάνοντας το 3-0 στη σειρά (είχαν 2-0 στην κανονική περίοδο).

Η σχετική απόφαση:

“Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) τις αναφορές των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

γ) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά το τέλος του αγώνα μπάσκετ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, στις 07/03/2026, στο κλειστό γυμναστήριο «Π. Γιαννακόπουλος», για την 1η αγωνιστική των Playoffs του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης Α1 εθνικής κατηγορίας γυναικών της ΕΟΚ, περιόδου 2025/2026, ενόσω στο πούλμαν του Ολυμπιακού είχε επιβιβαστεί η ομάδα και τα μέλη της αποστολή του για αναχώρηση και καθόν χρόνον αυτό ήταν ακόμη σταθμευμένο στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του ανωτέρω κλειστού γυμναστηρίου, περίπου εκατόν πενήντα (150) φίλαθλοι του γηπεδούχου και ήδη εγκαλουμένου σωματείου, οι οποίοι παρακολουθούσαν τον αγώνα από παρακείμενο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιτέθηκαν με ύβρεις, απειλές και εκτόξευση διαφόρων αντικειμένων κατ’ αυτού και της αποστολής του Ολυμπιακού, χωρίς ωστόσο πρόκληση σωματικών βλαβών,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 21/2026 Απόφασή της, σε βάρος του αθλητικού σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€)”.