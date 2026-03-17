Νέα τιμωρία για τον Παναθηναϊκό: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για τα επεισόδια με Ολυμπιακό

Το Πειθαρχικό Όργανο της ΕΟΚ τιμώρησε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τον Παναθηναϊκό για τη ρίψη μπουκαλιών στο πούλμαν του Ολυμπιακού.

Το περιστατικό συνέβη στη Λεωφόρο μετά το τέλος του ημιτελικού Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ και κατά την αναχώρηση της ερυθρόλευκης αποστολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «πράσινες» είχαν παίξει χωρίς κόσμο και το πρώτο παιχνίδι, το οποίο είχαν κερδίσει με 90-70 κάνοντας το 3-0 στη σειρά (είχαν 2-0 στην κανονική περίοδο).

Πλέον ο Παναθηναϊκός θα εκτίσει την ποινή του είτε στον επόμενο εντός έδρας αγώνα της σειράς με τον Ολυμπιακό, αν το Σάββατο οι «ερυθρόλευκες» κερδίσουν στο ΣΕΦ και μειώσουν σε 3-1.

Διαφορετικά η τιμωρία θα μεταφερθεί στους τελικούς με τον Αθηναϊκό.