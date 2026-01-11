Αθλητικά

Πρόβλημα με Ρότα στην ΑΕΚ, βασικός ο Οντουμπάτζο στην έδρα του Άρη

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς στο “Βικελίδης”, για τη Super League
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άρη για την 16η αγωνιστική της Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει μια ακόμα απουσία. Ο Λάζαρος Ρότα έμεινε εκτός αποστολής, αφού ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση της ομάδας κι έτσι τη θέση του στο αρχικό σχήμα της Ένωσης την πήρε ο Μόουζες Οντουμπάτζο.

Ο Μόουζες Οντουμπάτζο μετράει μόλις μία συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα, αυτή κόντρα στον Πανσερραϊκό στις 24 Αυγούστου. Τότε, ο Άγγλος δεξιός μπακ είχε περάσει ως αλλαγή αντί του Λάζαρου Ρότα στο 84′.

Ο Άγγλος αμυντικός είχε ξεκινήσει στην 11άδα για την Ένωση, στο φετινό ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο αγωνίστηκε ελάχιστα λόγω τραυματισμού. Συγκεκριμένα, στο 4ο και στο 8ο λεπτό έπεσε δυο φορές στον αγωνιστικό χώρο, με τον Λάζαρο Ρότα να παίρνει τη θέση του.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βάργκα.

Θυμίζουμε ότι εκτός αποστολής είναι και οι Ζίνι – Πιερό που βρίσκονται σε στάδιο επανόδου, όπως και ο Ρομπέρτο Περέιρα που έχει υποστεί κάταγμα στο δάχτυλο.

