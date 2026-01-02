Ράφα Μπενίτεθ για Εθνική Ελλάδας: «Είναι μία νεανική ομάδα με καλό προπονητή και θα βελτιωθεί»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε σε ιταλικό Μέσο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και αναφέρθηκε στην εθνική Ιταλίας, αλλά και την Εθνική Ελλάδας, για την οποία δεν έκρυψε την αισιοδοξία του.

Σε συνέντευξή του στην ιταλική «Repubblica», ο Ράφα Μπενίτεθ έδειξε την αντίθεσή του στο σύστημα των 48 ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά για την Εθνική Ελλάδας τόνισε ότι μπορεί να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού: «Εάν μου αρέσει η φόρμουλα με τις 48 ομάδες; Ειλικρινά, όχι. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια σε όλα τα επίπεδα και αυτό αυξάνει τον αριθμό των αγώνων και επιμηκύνει το αγωνιστικό καλεντάρι. Επιπλέον, η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των ομάδων είναι πολύ μεγάλη.

Καταλαβαίνω ότι νέες Εθνικές ομάδες μπορούν να απολαύσουν τη διοργάνωση, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό βοηθά την ποιότητα του θεάματος. Η Ελλάδα θα βελτιωθεί: είναι μία νεανική ομάδα, έχει καλό ομοσπονδιακό προπονητή και βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Η Ιταλία του Γκατούζο από την άλλη θα προκριθεί: είναι υπερβολικά δυνατή για να μην τα καταφέρει».