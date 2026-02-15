Ράγιο Βαγεκάνο – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Έμειναν στην τεσσάρα επί της Μπαρτσελόνα οι «ροχιμπλάνκος» και διασύρθηκαν στο Βαγιέκας

Η Ράγιο Βαγεκάνο κέρδισε 3-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης εντός έδρας και έκανε την έκπληξη στην 24η αγωνιστική της La Liga.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται ότι έμεινε στην σπουδαία νίκη με 4-0 επί της Μπαρτσελόνα για το Copa del Rey και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Πέρεθ στο 40′ έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση και ο Βαλεντίν λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου έκανε το 2-0 και «καθάρισε» την αναμέτρηση.

Ο Μεντί στο 76′ «έγραψε» το τελικό 3-0 και οδήγησε την ομάδα του σε μία σπουδαία νίκη – βήμα παραμονής στην La Liga.

Η ομάδα του Σιμεόνε είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας με 45 βαθμούς, ενώ οι νικητές είναι 16οι με 25 βαθμούς στην La Liga.