Αθλητικά

Ράγιο Βαγεκάνο – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Έμειναν στην τεσσάρα επί της Μπαρτσελόνα οι «ροχιμπλάνκος» και διασύρθηκαν στο Βαγιέκας

Σπουδαία νίκη για τους γηπεδούχους για τη μάχη της παραμονής στην La Liga
Οι παίκτες της Ράγιο Βαγεκάνο
Οι παίκτες της Ράγιο Βαγεκάνο πανηγυρίζουν τη νίκη/ REUTERS/Ana Beltran

Η Ράγιο Βαγεκάνο κέρδισε 3-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης εντός έδρας και έκανε την έκπληξη στην 24η αγωνιστική της La Liga.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται ότι έμεινε στην σπουδαία νίκη με 4-0 επί της Μπαρτσελόνα για το Copa del Rey και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Πέρεθ στο 40′ έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση και ο Βαλεντίν λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου έκανε το 2-0 και «καθάρισε» την αναμέτρηση.

Ο Μεντί στο 76′ «έγραψε» το τελικό 3-0 και οδήγησε την ομάδα του σε μία σπουδαία νίκη – βήμα παραμονής στην La Liga.

Η ομάδα του Σιμεόνε είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας με 45 βαθμούς, ενώ οι νικητές είναι 16οι με 25 βαθμούς στην La Liga.

Αθλητικά
