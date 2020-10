Ράις κατά Euroleague: “Δεν μπορείς να τιμωρείς τις ομάδες” (pic)

Ο Ταϊρίς Ράις ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την ΑΕΚ κι έχει εκδηλώσει την επιθυμία του να σταματήσει το μπάσκετ, αλλά αυτό δεν τον απέτρεψε από το να σχολιάσει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Euroleague.

Ο Τζόρντι Μπερτομέου δεν έδωσε το “ok” για την αναβολή αγώνων σε ομάδες που πλήττονται από τον κορονοϊό, αν έχουν στη διάθεσή τους έστω 8 παίκτες κι έτσι ακόμη και η Χίμκι θα ταξιδέψει στην Ισπανία, έχοντας τη μισή ομάδα εκτός.

Το γεγονός ανάγκασε τον Ράις να βάλλει κατά της Euroleague, γράφοντας στο twitter τα εξής: “Δεν μπορείς να τιμωρείς τις ομάδες, αν δεν είναι σε θέση να παίξουν μέσα στην πανδημία. Αν ζουν φυσιολογικά και δεν είναι μέσα σε μια “φούσκα”, τότε ο ιός θα μεταδοθεί μεταξύ των ανθρώπων. Προγραμματίστε εκ νέου το ματς και προχωρήστε”.

You can’t punish teams for not being able to play during a pandemic. If they are going to live regular and not in a bubble then people will contract the virus. Reschedule the game and keep it moving. https://t.co/DJVdCADOyL