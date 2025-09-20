Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το 0-0 στο ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός: «Είναι απλό, δεν σκοράραμε»

Ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρει και τελικά έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό μέσα στην Τούμπα. Ο προπονητής της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε σε αυτή τη συνθήκη που -σύμφωνα με τον ίδιο- έκρινε το ματς,

Μιλώντας αμέσως μετά το ματς, ο Ραζβάν Λουτσέσκου υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι μπορούσε απέναντι στον Παναιτωλικό, προσπάθησε πολύ για να διασπάσει την πολυπληθή άμυνα της ομάδας του Πετράκη και το μοναδικό που έλειψε από την ομάδα του ήταν το γκολ.

“Είναι πολύ απλό, δεν σκοράραμε. Δεν ξέρω τι περιμένατε ως απάντηση. Αν ερχόταν 3,4-0 τίποτα δεν θα έλεγε κανείς. Είχαν 9-10 παίκτες σε μικρό χώρο και είναι δύσκολο να παίξεις έτσι.

Παρ’ όλα αυτά κάναμε ευκαιρίες. Η αντίδραση των παικτών μου όταν έχαναν την μπάλα ήταν εκπληκτική. Δημιουργήσαμε παίζοντας και κάθετο ποδόσφαιρο και από τα πλάγια. Μας έλειψε απλά να μπει η μπάλα στα δίχτυα” ήταν το σχόλιο του Λουτσέσκου.