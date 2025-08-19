Ραζβάν Μαριν: Ο παίκτης της ΑΕΚ έχει σκοράρει κόντρα στην Άντερλεχτ

Ο Ράζβαν Μαρίν έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του στην ΑΕΚ, σκοράροντας στο εντός έδρας ντεμπούτο του, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, στα προκριματικά του Conference League. Ο 29χρονος Ρουμάνος, ετοιμάζεται μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς, για αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ, στα playoffs της διοργάνωσης.

Το… παρελθόν του Ραζβάν Μαρίν κόντρα στη βελγική ομάδα, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για την Ένωση. Ο Ρουμάνος αγωνίστηκε στο παρελθόν στο Βέλγιο με τη φανέλα της Σταντάρ Λιέγης και αντιμετώπισε την Άντερλεχτ εννέα φορές συνολικά, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Η ομάδα της Λιέγης, κέρδισε 4 από αυτά τα ματς, τα δύο έληξαν ισόπαλα, ενώ η Άντερλεχτ νίκησε δύο φορές. Σε αυτές τις αναμετρήσεις κόντρα στην Αντερλεχτ, το φετινό μετεγγραφικό απόκτημα τη ΑΕΚ πέτυχε δύο γκολ, τη σεζόν 2018-19, σε εντός έδρας νίκες με 2-1 και 5-0 (για την κανονική περίοδο και τα playoffs τίτλου, αντίστοιχα).

Μία σεζόν νωρίτερα, σε ένα 3-3 των δυο ομάδων, ο Ρουμάνος είχε ασίστ, μέσω της οποίας ήρθε το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.