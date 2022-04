Η Ρεάλ Μαδρίτης “αγκάλιασε” τον τίτλο στη La Liga, με τη νίκη της στην έδρα της Σεβίλλης, αλλά ο Γκάρεθ Μπέιλ έδειξε για μια ακόμα φορά πως αποτελεί… ξένο σώμα στους “μερένγκες”.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε μεγάλη ανατροπή στην έδρα της Σεβίλλης (3-2), με τους παίκτες της “Βασίλισσας| να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όχι όμως όλοι. Την ώρα που οι ποδοσφαιριστές του Αντσελότι -και ο ίδιος ο Ιταλός κόουτς- δεν μπορούν να κρύψουν τη χαρά τους και πανηγύριζαν το μεγάλο “διπλό”, ο Γκάρεθ Μπέιλ είχε μια “παγωμένη” εικόνα, χωρίς να δείχνει ίχνος χαράς.

Ο 32χρονος Ουαλός μετράει φέτος μόλις 7 συμμετοχές και ένα γκολ, ενώ έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Gareth Bale looks like a lost puppy completely disconnected from the team. It genuinely is sad. pic.twitter.com/rANx8q1k6s