Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ 2-0: Νίκη για τους Μαδριλένους με τρομερό γκολ από τον Έντερ Μιλιτάο

«Καθάρισε» νωρίς η Βασίλισσα
Ο Έντερ Μιλιτάο
Ο Έντερ Μιλιτάο πανηγυρίζει το υπέροχο γκολ του/ REUTERS/Juan Medina

Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε την Εσπανιόλ με 2-0 και έκανε το 5/5 στην έναρξη της La Liga και έφυγε πέντε πόντους μακριά από την Μπαρτσελόνα, η οποία αγωνίζεται την Κυριακή (21/09/25, 22:00) με την Χετάφε . Έντερ Μιλιτάο και Κιλιάν Εμπαπέ τα γκολ για τη «Βασίλισσα». 

Ο Έντερ Μιλιτάο πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα με σουτ δυναμίτη από τα 30 μέτρα, το οποίο κατέληξε στο «παράθυρο» του αντίπαλου τερματοφύλακα. Με αυτόν τον τρόπο ο Βραζιλιάνος έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Εσπανιόλ. Το 2-0 έκανε στο 47′ ο Κιλιάν Εμπαπέ με όμορφο πλασέ έξω από τη μεγάλη περιοχή, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Βινίσιους. 

 

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στη La Liga με 15 βαθμούς μετά από πέντε αγωνιστικές, ενώ η Εσπανιόλ βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 10 βαθμούς και περιμένει τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων για να δει, αν θα πέσει στην κατάταξη. 

