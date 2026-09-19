Ρεάλ Μαδρίτης: H απονομή του πρώτου Super Cup της Euroleague στους «μερένγκες»

Μεγάλωσε την τροπαιοθήκη της! Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το πρώτο Super Cup στην ιστορία της Euroleague κερδίζοντας τον Ολυμπιακό στον τελικό με 93-89.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το τρόπαιο του Super Cup από τα χέρια του προέδρου της Euroleague, Ντέγιαν Μποντίρογκα, με τους Έντι Ταβάρες και Σέρχιο Γιουλ να το σηκώνουν στον αέρα του Etihad Stadium.

First group to ever lift the Euroleague Basketball SuperCup!



Congratulations @RMBaloncesto! pic.twitter.com/2p8cEx9YLy — EuroLeague (@EuroLeague) September 19, 2026

Φυσικά, ακολούθησαν οι απαραίτητοι πανηγυρισμοί, με τους παίκτες να σηκώνουν το τρόπαιο.