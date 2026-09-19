Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: H απονομή του πρώτου Super Cup της Euroleague στους «μερένγκες»

Ο Ντέγιαν Μποντίρογκα παρέδωσε το τρόπαιο στη “βασίλισσα”
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Μεγάλωσε την τροπαιοθήκη της! Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το πρώτο Super Cup στην ιστορία της Euroleague κερδίζοντας τον Ολυμπιακό στον τελικό με 93-89.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το τρόπαιο του Super Cup από τα χέρια του προέδρου της Euroleague, Ντέγιαν Μποντίρογκα, με τους Έντι Ταβάρες και Σέρχιο Γιουλ να το σηκώνουν στον αέρα του Etihad Stadium.

Φυσικά, ακολούθησαν οι απαραίτητοι πανηγυρισμοί, με τους παίκτες να σηκώνουν το τρόπαιο.

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Αθλητικά
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