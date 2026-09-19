Serie A: Απίστευτο 2-2 στο Ρόμα – Ίντερ, απέκρουσε πέναλτι ο Μανδάς στο «διπλό» της Λάτσιο

Με τον Χρήστο Μανδά να πρωταγωνιστεί, η Λάτσιο πέρασε από την έδρα της Βενέτσια και… έπιασε κορυφή, αφού εκμεταλλεύτηκε το 2-2 που ήρθε στο Ρόμα – Ίντερ.

Ο Χρήστος Μανδάς “έβγαλε” εκτέλεση πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, η Λάτσιο κατάφερε να δείξει την ποιότητά της στο δεύτερο μέρος και -με δυο γκολ μέσα σε 11 λεπτά- να περάσουν από τη Βενετία με σκορ 2-0 για την 5η αγωνιστική της Serie A.

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Ο Τσακάνι ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για τους “λατσιάλι” στο δεύτερο μέρος, όταν στο 51′ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 0-1! Η ομάδα του Γκατούζο, τελείωσε την υπόθεση νίκη, επτά λεπτά αργότερα με τον Νοσλίν να μετουσιώνει τη μεγάλη του εμφάνιση με γκολ για το τελικό 2-0.

Η σπουδαία νίκη της Λάτσιο, την έφερε συγκάτοικο με Ρόμα και Ίντερ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 13 βαθμούς, μιας και οι δυο ομάδες έφεραν 2-2 στο ντέρμπι του “Ολίμπικο”.

Οι Ρωμαίοι κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο και βρήκαν δίχτυα με τον Κονέ στο 6′ και στο 37ο λεπτό. Οι νερατζούρι κατάφεραν για ακόμη ένα ματς να επιστρέψουν από το 0-2, με τα γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 46′ και στο 79′.

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Η 5η αγωνιστική της Serie A

Παρασκευή 18/09

Μόντσα-Σασουόλο 2-1

(51′, 63′ Βαρέλα – 88′ Άντζιτς)

Σάββατο 19/09

Μπολόνια-Τορίνο 1-1

(14′ Μπερναντέσκι – 77′ Κουλένοβιτς)

Ουντινέζε-Κάλιαρι 0-1

(54′ Μαλντίνι)

Ρόμα-Ίντερ 2-2

(6′, 37′ Μανού Κονέ – 46′, 79′ Λαουτάρο Μαρτίνες)

Βενέτσια-Λάτσιο 0-2

(51′ Τσακάνι, 60′ Νοσλίν)

Κυριακή 20/09

Φιορεντίνα-Νάπολι (13:30)

Πάρμα-Τζένοα (16:00)

Φροζινόνε-Κόμο (16:00)

Γιουβέντους-Αταλάντα (19:00)

Μίλαν-Λέτσε (21:45)