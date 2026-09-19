Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα 1-3: Οι Καταλανοί έκαναν νέο «περίπατο» με χατ-τρικ του απίστευτου Ραφίνια

Οι Καταλανοί σκορπούν τον τρόμο στη La Liga! Με τον Ραφίνια να είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση και να πετυχαίνει χατ τρικ, η Μπαρτσελόνα πέρασε και από το «Σάντσεθ Πιθχουάν» το εμπόδιο της Σεβίλλης με 3-1 και κάνοντας το 7Χ7 στο ισπανικό πρωτάθλημα, απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής.

Η Σεβίλλη κατάφερε να προηγηθεί στο 19 με τον Φοφανά, αλλά η Μπαρτσελόνα της έκοψε γρήγορα τη… χαρά, με τον Ραφίνια να ισοφαρίζει στο 22′. Από δύο ασίστ του Λαμίν Γιαμάλ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ραφίνια νίκησε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και οδήγησε την ομάδα του Χάνσι Φλικ σε μία ακόμη σχετικά άνετη επικράτηση.

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Ο Ραφίνια έφτασε τα 14 γκολ από την έναρξη της σεζόν (έχει και τρεις ασίστ), όντας σε τρομερή κατάσταση με ότι κι αν κάνει στον αγωνιστικό χώρο να του πιάνει.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 7ης αγωνιστικής:

Εσπανιόλ-Έλτσε 1-3

(72′ αυτ. Τζούστ – 26′, 29′ Νίνιο, 78′ Βαλέρα)

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Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1

(16′ Μπούντιμιρ-51′ Καμέγιο)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 0-0

Θέλτα-Σανταντέρ 5-0

(31′ πέν. Γκονζάλες, 43′ Μορίμπα, 69′ Ρόμαν, 78′,90’+2 Ντουράν)

Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα 1-3

(19′ Φοφανά – 22′,52′,70′ Ραφίνια)

Χετάφε-Μάλαγα 20/9

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 20/9

Λα Κορούνια-Μπέτις 20/9

Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 20/9

Βαλένθια-Σοσιεδάδ 20/9