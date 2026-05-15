Ο Χέιζ-Ντέιβις του Παναθηναϊκού απάντησε στους επικριτές του: «Βλέπω πολλή τοξική συμπεριφορά»

Λίγα 24ωρα έχουν περάσει από τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ της Euroleague και οι “πράσινοι” προσπαθούν να απορροφήσουν τις “αναταράξεις” που δημιουργήθηκαν και να διαχειριστούν τον εκνευρισμό που υπάρχει στις τάξεις των οπαδών. Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις είναι ένας από τους παίκτες που δέχθηκε αρκετή κριτική, από τη στιγμή που η Βαλένθια άρχισε το μεγάλο της come back στη σειρά.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έσπασε τη σιωπή του απαντώντας σε κάποιους επικριτές, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός φόργουορντ φάνηκε ενοχλημένος από τα όσα του καταλόγισαν ορισμένοι για την απόδοσή του, αλλά και για τα μακρινά ταξίδια που συνηθίζει να κάνει όταν δεν έχει υποχρεώσεις με την ομάδα του.

“Αυτό το άθλημα φέρνει τις πιο ηλιόλουστες στιγμές και τις πιο σκοτεινές βροχές, κάτι που ταιριάζει σε αυτούς τους οπαδούς του καλού καιρού που πρέπει να αντιμετωπίσουμε” ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η σχετική ανάρτηση:

«Ενήλικες χάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλό θα ήταν κάποιοι να προσέχουν τι λένε στα social media, γιατί εδώ μέσα με έχουν αποκαλέσει με τα πάντα, εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μητέρα μου.

Αυτό το άθλημα χαρίζει τις πιο φωτεινές στιγμές, αλλά φέρνει και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τους “οπαδούς του καλού καιρού” που καλούμαστε να διαχειριστούμε.

Τώρα όλοι νομίζουν πως είναι ο Dave Chappelle και ότι το τελευταίο γέλιο είναι αυτό που μετράει, όμως δεν είναι έτσι.

Να θυμάστε μόνο πως όλα επιστρέφουν και η μέρα μας θα έρθει ξανά.

Βλέπω πολλή τοξική συμπεριφορά, αλλά θυμηθείτε ότι κάθε σκύλος έχει τη μέρα του».

Τέλος, δημοσίευσε, μαζί με μια σειρά διάφορων αναρτήσεων και μια φωτογραφία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.