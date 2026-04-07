Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 1-2 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ 0-1 Τελικά: Εκτός έδρας νίκες στα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών του Champions League

Με δύο διπλά ολοκληρώθηκαν τα πρώτα παιχνίδια για τα προημιτελικά του Champions League, αφού η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 2-1 στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης και η Άρσεναλ επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

22:29 | 07.04.2026
23:55 | 07.04.2026

Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ έκαναν διπλό στα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών του Champions League και πήραν σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τη φάση των "4", ενόψει των ρεβάνς σε Γερμανία και Αγγλία αντίστοιχα

23:53 | 07.04.2026
Τέλος και στα δύο ματς!
23:52 | 07.04.2026
90'

Από τρομερή μπαλιά του Μαρτινέλι από αριστερά, ο Χάβερτζ κατέβασε υπέροχα την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και πλάσαρε ιδανικά για το 1-0 της Άρσεναλ μέσα στη Λισαβόνα

23:51 | 07.04.2026
Γκολ για την Άρσεναλ!
23:48 | 07.04.2026

Χαμένες ευκαιρίες από την Μπάγερν Μονάχου να "απειλήσει" με τρίτο γκολ τη Ρεάλ Μαδρίτης

23:47 | 07.04.2026
Το γκολ του Εμπαπέ!
23:45 | 07.04.2026
88'
Μεγάλη ευκαιρία για την Μπάγερν!

Ο Μουσιάλα πλάσαρε μέσα από την περιοχή, αλλά αστόχησε

23:42 | 07.04.2026
83'
Μεγάλη ευκαιρία για τη Σπόρτινγκ!

Ο Γκενί πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά ο Ράγια απέκρουσε

23:41 | 07.04.2026
83'
Κοντά στην ισοφάριση η Ρεάλ!

Δυνατό σουτ του Βινίσιους από διαγώνια θέση, απέκρουσε ο Νόιερ

23:40 | 07.04.2026
Το γκολ της Σπόρτινγκ που ακυρώθηκε!
23:34 | 07.04.2026
78'

Καλό σουτ του Κατάμο για την Σπόρτινγκ, η μπάλα λίγο άουτ

23:32 | 07.04.2026
74'

Ωραίο γύρισμα του Αλεξάντερ Άρνολντ από δεξιά, με τον Εμπαπέ να πλασάρει στο δεύτερο δοκάρι και να μειώνει σε 2-1 για τη Ρεάλ

23:27 | 07.04.2026
Γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης!
23:25 | 07.04.2026
67'
Νέα μεγάλη ευκαιρία για τη Ρεάλ!

Εξαιρετική ενέργεια του Εμπαπέ και ωραίο πλασέ, αλλά ο Νόιερ έπεσε και απέκρουσε

23:20 | 07.04.2026
Γκολ για την Άρσεναλ! Ακυρώνεται μέσω VAR για οφσάιντ του Γιόκερες!
23:18 | 07.04.2026
61'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη Ρεάλ!

Ο Βινίσιους έφυγε μόνος του απέναντι από τον Νόιερ, τον πέρασε, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ από πλάγια θέση

23:14 | 07.04.2026
Το δεύτερο γκολ της Μπάγερν!
23:08 | 07.04.2026
53'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Όντεγκααρντ, με τον Σίλβα να αποκρούει με δυσκολία

23:05 | 07.04.2026
46'

Υπέροχο πλασέ του Κέιν έξω από την περιοχή, για το 2-0 της Μπάγερν Μονάχου μέσα στη Μαδρίτη

23:04 | 07.04.2026
Δεύτερο γκολ η Μπάγερν!
22:55 | 07.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:54 | 07.04.2026
Το γκολ της Μπάγερν!
22:53 | 07.04.2026
Τα δύο δοκάρια στη Λισαβόνα!
22:49 | 07.04.2026
Ημίχρονο και στα δύο γήπεδα!
22:43 | 07.04.2026
43'

Καλό σουτ του Όντεγκααρντ για την Άρσεναλ, αλλά η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Σπόρτινγκ

22:41 | 07.04.2026
42'

Φοβερή επιθετική ανάπτυξη στο τρανζίσιον από την Μπάγερν, με Κέιν και Γκνάμπι να συνδυάζονται υπέροχα και τον δεύτερο να βγάζει την κάθετη πάσα στον Ντίας, για να πλασάρει αυτός σε τετ-α-τετ και να "γράψει" το 1-0 μέσα στη Μαδρίτη

22:40 | 07.04.2026
Γκολ για την Μπάγερν Μονάχου!
22:39 | 07.04.2026

Δύο καλές στιγμές με τον Εμπαπέ για τη Ρεάλ Μαδρίτης!

22:29 | 07.04.2026
22:24 | 07.04.2026
28'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Μπάγερν!

Μεγάλο λάθος στην άμυνα της Ρεάλ, αλλά ο Γκνάμπρι με προβολή δεν κατάφερε να νικήσει τον Λούνιν

22:19 | 07.04.2026

Η Μπάγερν Μονάχου είναι καλύτερη στο ξεκίνημα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά μετά από 20 λεπτά αγώνα, δεν έχει βρει μεγάλη φάση για γκολ

22:16 | 07.04.2026
15'
Δοκάρι για την Άρσεναλ!

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαντουέκε, με την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Σπόρτινγκ

22:15 | 07.04.2026
9'
Ευκαιρία για την Μπάγερν Μονάχου!

Καλό σουτ του Ουπαμεκανό η μπάλα άουτ

22:02 | 07.04.2026
9'
Δοκάρι για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Φοβερό σουτ του Τρινκάο σε αντεπίθεση της Σπόρτινγκ, με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι της Άρσεναλ

22:00 | 07.04.2026
Ξεκίνησαν τα δύο παιχνίδια!
21:58 | 07.04.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα στα δύο γήπεδα

21:58 | 07.04.2026

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι τραυματίας και δεν θα αγωνιστεί για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας κόντρα στην Άρσεναλ

21:57 | 07.04.2026
Οι ενδεκάδες στο Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Άρσεναλ

 

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ρουί Σίλβα, Φρεσνέντα, Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο, Μορίτα, Σιμόες, Τζένι, Πέδρο Γκονσάλβες, Τρινκάο, Σουάρεζ

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Έντεγκαρντ, Θουμπιμέντι, Ράις, Μαντουέκε, Τροσάρτ, Γιόκερες

21:50 | 07.04.2026
Οι ενδεκάδες στο Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου

 

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρίντιγκερ, Χούισεν, Καρέρας, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Πίταρχ, Γκιουλέρ, Βινίσιους, Εμπαπέ

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε, Γκνάμπρι, Ντίας, Κέιν

21:49 | 07.04.2026

Πρώτα παιχνίδια για τη φάση των "8" του Champions League, με τις ρεβάνς να είναι προγραμματισμένες για την επόμενη εβδομάδα

21:49 | 07.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου και Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Άρσεναλ

21:49 | 07.04.2026
