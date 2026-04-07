Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 1-2 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ 0-1 Τελικά: Εκτός έδρας νίκες στα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών του Champions League

Με δύο διπλά ολοκληρώθηκαν τα πρώτα παιχνίδια για τα προημιτελικά του Champions League, αφού η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 2-1 στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης και η Άρσεναλ επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου 1-2
Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Άρσεναλ 0-1
Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ έκαναν διπλό στα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών του Champions League και πήραν σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τη φάση των "4", ενόψει των ρεβάνς σε Γερμανία και Αγγλία αντίστοιχα
Από τρομερή μπαλιά του Μαρτινέλι από αριστερά, ο Χάβερτζ κατέβασε υπέροχα την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και πλάσαρε ιδανικά για το 1-0 της Άρσεναλ μέσα στη Λισαβόνα
Χαμένες ευκαιρίες από την Μπάγερν Μονάχου να "απειλήσει" με τρίτο γκολ τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Μουσιάλα πλάσαρε μέσα από την περιοχή, αλλά αστόχησε
Ο Γκενί πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά ο Ράγια απέκρουσε
Δυνατό σουτ του Βινίσιους από διαγώνια θέση, απέκρουσε ο Νόιερ
Καλό σουτ του Κατάμο για την Σπόρτινγκ, η μπάλα λίγο άουτ
Ωραίο γύρισμα του Αλεξάντερ Άρνολντ από δεξιά, με τον Εμπαπέ να πλασάρει στο δεύτερο δοκάρι και να μειώνει σε 2-1 για τη Ρεάλ
Εξαιρετική ενέργεια του Εμπαπέ και ωραίο πλασέ, αλλά ο Νόιερ έπεσε και απέκρουσε
Ο Βινίσιους έφυγε μόνος του απέναντι από τον Νόιερ, τον πέρασε, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ από πλάγια θέση
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Όντεγκααρντ, με τον Σίλβα να αποκρούει με δυσκολία
Υπέροχο πλασέ του Κέιν έξω από την περιοχή, για το 2-0 της Μπάγερν Μονάχου μέσα στη Μαδρίτη
Καλό σουτ του Όντεγκααρντ για την Άρσεναλ, αλλά η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Σπόρτινγκ
Φοβερή επιθετική ανάπτυξη στο τρανζίσιον από την Μπάγερν, με Κέιν και Γκνάμπι να συνδυάζονται υπέροχα και τον δεύτερο να βγάζει την κάθετη πάσα στον Ντίας, για να πλασάρει αυτός σε τετ-α-τετ και να "γράψει" το 1-0 μέσα στη Μαδρίτη
Δύο καλές στιγμές με τον Εμπαπέ για τη Ρεάλ Μαδρίτης!
Μεγάλο λάθος στην άμυνα της Ρεάλ, αλλά ο Γκνάμπρι με προβολή δεν κατάφερε να νικήσει τον Λούνιν
Η Μπάγερν Μονάχου είναι καλύτερη στο ξεκίνημα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά μετά από 20 λεπτά αγώνα, δεν έχει βρει μεγάλη φάση για γκολ
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαντουέκε, με την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Σπόρτινγκ
Καλό σουτ του Ουπαμεκανό η μπάλα άουτ
Φοβερό σουτ του Τρινκάο σε αντεπίθεση της Σπόρτινγκ, με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι της Άρσεναλ
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στα δύο γήπεδα
Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι τραυματίας και δεν θα αγωνιστεί για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας κόντρα στην Άρσεναλ
Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ρουί Σίλβα, Φρεσνέντα, Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο, Μορίτα, Σιμόες, Τζένι, Πέδρο Γκονσάλβες, Τρινκάο, Σουάρεζ
Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Έντεγκαρντ, Θουμπιμέντι, Ράις, Μαντουέκε, Τροσάρτ, Γιόκερες
Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρίντιγκερ, Χούισεν, Καρέρας, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Πίταρχ, Γκιουλέρ, Βινίσιους, Εμπαπέ
Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε, Γκνάμπρι, Ντίας, Κέιν
Πρώτα παιχνίδια για τη φάση των "8" του Champions League, με τις ρεβάνς να είναι προγραμματισμένες για την επόμενη εβδομάδα
