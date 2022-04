Ο Κίλιαν Εμπαπέ συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο ενόψει και της μετεγγραφικής περιόδου του καλοκαιριού, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι το φαβορί για την απόκτησή του.

Νέα ρεπορτάζ κάνουν μάλιστα ξανά λόγο για προφορική συμφωνία του παίκτη με τους “μερένγκες”, η οποία εμφανίζεται αυτή τη φορά να είναι οριστική, με τον Γάλλο στράικερ να μετακομίζει μετά το τέλος της σεζόν στο “Σαντιάγο Μπερναμπέου”.

Για να συμβεί αυτό μάλιστα, η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να του προσέφερε ετήσιος συμβόλαιο με απολαβές ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και ένα “τρελό” μπόνους υπογραφής, της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

