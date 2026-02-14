Ρεάλ Μαδρίτης – Σοσιεδάδ 4-1: Περίπατος με Βινίσιους για τους Μαδριλένους

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε άνετα εντός έδρας της Σοσιεδάδ με 4-1 και ανέβηκε στην κορυφή της La Liga, στο +2 από τη δεύτερη Μπαρτσελόνα που αγωνίζεται τη Δευτέρα κόντρα στη Ζιρόνα (16/02, 22:00).

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Αρμπελόα, ξεκούρασε τον Κιλιάν Εμπαπέ ενόψει του αγώνα του Champions League με τη Μπενφίκα (17/02, 22:00), δίνοντας χρόνο συμμετοχής στον Γκονζάλο Γκαρθία.

Οι Μαδριλένοι προηγήθηκαν με γκολ του Γκαρθία στο 5′. Η Σοσιεδάδ αντέδρασε στο 21’, ισοφαρίζοντας με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ, έπειτα από μαρκάρισμα του Χούισεν στον Γουέσλεϊ.

Η Ρεάλ απάντησε στο 25′ με πέναλτι του Βινίσιους, ενώ ο Βαλβέρδε με ωραίο σουτ έκανε το 3-1.

Στο 48’ ο Βινίσιους βρήκε ξανά δίχτυα, και πάλι από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 και “καθαρίζοντας” ουσιαστικά την αναμέτρηση για τους Μαδριλένους.

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής της La Liga

Ελτσε-Οσασούνα 0-0

Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2

(66′ Γκαρσία, 86′ Ντόλαν – 38′ Γιούτγκλα, 90+3΄ Ιγκλέσιας)

Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1

(41′ πέν. Αραμπάρι, 53′ Σατριάνο – 76′ Μικαουτάτζε)

Σεβίλη-Αλαβές 1-1

(42΄ Σόου – 60΄ Μαρτίνεθ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 4-1

(5΄ Γκονζάλο Γκαρθία, 31΄ Βαλβέρδε, 25΄πεν., 48΄πεν. Βινίσιους –

21΄πεν. Ογιαρθάμπαλ)

Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 15/2

Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 15/2

Λεβάντε-Βαλένθια 15/2

Μαγιόρκα-Μπέτις 15/2

Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 16/2

Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 60 -24αγ.

Μπαρτσελόνα 58

Ατλέτικο Μαδρίτης 45

Βιγιαρεάλ 45 -23αγ.

Μπέτις 38

Εσπανιόλ 35 -24αγ.

Θέλτα 34 -24αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 31 -24αγ.

Οσασούνα 30 -24αγ.

Χετάφε 29 -24αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 28

Τζιρόνα 26

Σεβίλη 26 -24αγ.

Αλαβές 26 -24αγ.

Έλτσε 25 -24αγ.

Μαγιόρκα 24

Βαλένθια 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.

Λεβάντε 18 -22αγ.

Οβιέδο 16 -22αγ.