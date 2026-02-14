Ρεάλ Μαδρίτης – Σοσιεδάδ 4-1: Περίπατος με Βινίσιους για τους Μαδριλένους

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε άνετα εντός έδρας της Σοσιεδάδ με 4-1 και ανέβηκε στην κορυφή της La Liga, στο +2 από τη δεύτερη Μπαρτσελόνα που αγωνίζεται τη Δευτέρα κόντρα στη Ζιρόνα (16/02, 22:00).
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Αρμπελόα, ξεκούρασε τον Κιλιάν Εμπαπέ ενόψει του αγώνα του Champions League με τη Μπενφίκα (17/02, 22:00), δίνοντας χρόνο συμμετοχής στον Γκονζάλο Γκαρθία.
Οι Μαδριλένοι προηγήθηκαν με γκολ του Γκαρθία στο 5′. Η Σοσιεδάδ αντέδρασε στο 21’, ισοφαρίζοντας με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ, έπειτα από μαρκάρισμα του Χούισεν στον Γουέσλεϊ.
Η Ρεάλ απάντησε στο 25′ με πέναλτι του Βινίσιους, ενώ ο Βαλβέρδε με ωραίο σουτ έκανε το 3-1.
Στο 48’ ο Βινίσιους βρήκε ξανά δίχτυα, και πάλι από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 και “καθαρίζοντας” ουσιαστικά την αναμέτρηση για τους Μαδριλένους.
Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής της La Liga
Ελτσε-Οσασούνα 0-0
Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2
(66′ Γκαρσία, 86′ Ντόλαν – 38′ Γιούτγκλα, 90+3΄ Ιγκλέσιας)
Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1
(41′ πέν. Αραμπάρι, 53′ Σατριάνο – 76′ Μικαουτάτζε)
Σεβίλη-Αλαβές 1-1
(42΄ Σόου – 60΄ Μαρτίνεθ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 4-1
(5΄ Γκονζάλο Γκαρθία, 31΄ Βαλβέρδε, 25΄πεν., 48΄πεν. Βινίσιους –
21΄πεν. Ογιαρθάμπαλ)
Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 15/2
Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 15/2
Λεβάντε-Βαλένθια 15/2
Μαγιόρκα-Μπέτις 15/2
Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 16/2
Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 60 -24αγ.
Μπαρτσελόνα 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 45 -23αγ.
Μπέτις 38
Εσπανιόλ 35 -24αγ.
Θέλτα 34 -24αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 31 -24αγ.
Οσασούνα 30 -24αγ.
Χετάφε 29 -24αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 28
Τζιρόνα 26
Σεβίλη 26 -24αγ.
Αλαβές 26 -24αγ.
Έλτσε 25 -24αγ.
Μαγιόρκα 24
Βαλένθια 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.
Λεβάντε 18 -22αγ.
Οβιέδο 16 -22αγ.