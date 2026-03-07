Αθλητικά

Ρέξαμ – Τσέλσι 2-4: Πρόκριση στην παράταση για τους Λονδρέζους στο Κύπελλο Αγγλίας

Ο Γκαρνάτσο και Ζοάο Πέδρο λύτρωσαν την Τσέλσι και της χάρισαν την πρόκριση στην 8άδα
Ο Γκαρνάτσο
Ο Γκαρνάτσο πανηγυρίζει για την Τσέλσι / Reuters / Action Images via Reuters/Ed Sykes

Η Τσέλσι τα… χρειάστηκε κόντρα στη φοβερή και φέτος Ρέξαμ του Ράιαν Ρέινολντς, αλλά ισοφάρισε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας σε 2-2 και πήρε τη νίκη με 4-2 στην παράταση, για να προκριθεί στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.

Η Ρέξαμ προηγήθηκε δύο φορές στο ματς κόντρα στην Τσέλσι, αλλά ένα αυτογκόλ στην αρχή και ένα δεύτερο τέρμα από τον Ατσεαπόνγκ στο 82′, έστειλαν το ματς στην παράταση. Εκεί μάλιστα οι Λονδρέζοι εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα επί των Ουαλών, από την αποβολή του Ντόμπσον στο 90+1′, για να φθάσει στο διπλό.

Ο Γκαρνάτσο στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης και ο Ζοάο Πέδρο στις καθυστερήσεις, πέτυχαν δύο γκολ για την ομάδα τους και της χάρισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Αγγλίας.

Η Ρέξαμ πάντως είδε ενδιάμεσα να της ακυρώνεται και ένα γκολ για… χιλιοστά ως οφσάιντ μέσω VAR, χάνοντας την ευκαιρία να φέρει ξανά το ματς στα ίσια.

