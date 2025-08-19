Ρενάτο Σάντσες: Η «A Bola» επιβεβαιώνει για Παναθηναϊκό και τον Πορτογάλο μέσο

Μια ακόμα σημαντική κίνηση εμφανίζεται να προσπαθεί να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός. Ο Ρενάτο Σάντσες φέρεται να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Αθήνα, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα με το “τριφύλλι”. Τη συγκεκριμένη είδηση μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες Μέσα στην Πορτογαλία, ανάμεσά τους και η ιστοσελίδα της εφημερίδας “A Bola”, που το έχει ως πρώτο της θέμα!

Ο Παναθηναϊκός αναζητούσε έναν κεντρικό μέσο για να καλύψει το κενό του Νεμάνια Μαξίμοβιτς -που πουλήθηκε σε ομάδα των ΗΑΕ- και ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε τον Ρενάτο Σάντσες, τον οποίο είχε αναδείξει ο ίδιος ως προπονητής στην Μπενφίκα.

“Ο Ρενάτο Σάντσες κοντά στην επιστροφή του Ρούι Βιτόρια Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον δανεισμό του Πορτογάλου διεθνή. Ο Ρενάτο Σάντσες είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του με τον προπονητή που τον έβαλε στην πρώτη ομάδα της Μπενφίκα και με τον οποίο απόλαυσε την καλύτερη περίοδο της καριέρας του”, αναφέρει η “A Bola”, σημειώνοντας ότι ο Πορτογάλος διεθνής μέσος ετοιμάζεται να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό, με προπονητή τον Ρούι Βιτόρια, με τη μορφή δανεισμού.

Ο Πορτογάλος μέσος -που αυτή τη στιγμή ανήκε την Παρί Σεν Ζερμέν- θεωρήθηκε τότε μεγάλο ταλέντο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αντιμετωπίζοντας τραυματισμούς τις τελευταίες σεζόν, ο 27χρονος Ρενάτο Σάντσες αγωνίστηκε για την Μπενφίκα δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη σεζόν. Έκανε 21 εμφανίσεις και σημείωσε ένα γκολ. Να σημειωθεί ότι, το 2015/16, υπό τις οδηγίες του Ρούι Βιτόρια, έπαιξε 35 αγώνες με τους “Αετούς της Λισαβόνας’.

“Η Παρί Σεν Ζερμέν και ο ελληνικός σύλλογος οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας που, εκτός απρόβλεπτων περιστάσεων, θα μεταφέρει τον Ρενάτο στην Αθήνα. Την Τρίτη, ο Πορτογάλος διεθνής είχε συνδεθεί με την τουρκική Τραμπζόνσπορ, αλλά ο Παναθηναϊκός κέρδισε και ο Ρενάτο αναμένεται να κατευθυνθεί στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες” αναφέρει η “A Bola”.