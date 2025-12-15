Ρεπόρτερ Μπακς: «Τα «ελάφια» προσπαθούν να κρατήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους»

Ο ρεπόρτερ των Μιλγουόκι Μπακς, Έρικ Νεμ, σε ένα εκτενές κείμενο στο Athletic ανέφερε ότι παρά τα όσα ακούγονται τις τελευταίες μέρες για αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα «ελάφια» θα κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Έρικ Νεμ οι Μπακς έχουν ενημερώσει την αγορά ότι αναζητούν προσθήκες στο ρόστερ τους, ούτως ώστε να ενισχύσουν την ομάδα τους και να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμείνει.

Βέβαια τα χέρια της ομάδας του Μιλγουόκι δεν είναι τελείως ελεύθερα, καθώς το συμβόλαιο του Λίλαρντ (112 εκατ. Δολάρια) που θα πρέπει να αποπληρώνουν τις επόμενες πέντε σεζόν αποτελεί βαρίδι για το salary cup.

Μία βιώσιμη λύση θα ήταν να ανταλλάξουν έναν παίκτη με κοντό σε διάρκεια συμβόλαιο για να φέρουν κάποιον που θα έχει συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας.