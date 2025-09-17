Ρέτσος: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, έπρεπε να κερδίσουμε την Πάφο

Ο Παναγιώτης Ρέτσος παραδέχθηκε ότι η ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Πάφο στο Φάληρο ήταν μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος, μίλησε στην κάμερα του MEGA μετά την ισοπαλία με την Πάφο για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για το γεγονός ότι οι Πειραιώτες δεν νίκησαν εντός έδρας τους Κύπριους που έπαιζαν με 10 παίκτες από το 26′.

Oι δηλώσεις του Ρέτσου στο MEGA

“Όταν μια ομάδα μένει με δέκα παίκτες, προφανώς θα είχαμε περισσότερο κατοχή και περισσότερες ευκαιρίες. Για εμένα δεν υπάρχουν δικαιολογίες, θα έπρεπε να κερδίσουμε. Είχαμε μία τεράστια ευκαιρία, να κερδίσουμε και να ξεκινήσουμε πολύ θετικά. Ένας βαθμός, είναι ένας βαθμός, όμως είχαμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε με τρεις και αυτό θα μας έδινε περισσότερη ώθηση, για τα επόμενα παιχνίδια, που είναι απέναντι σε ομάδες μεγαλύτερου βεληνεκούς. Ένα συγχαρητήρια στην Πάφο, που κράτησε για όλη αυτή τη διάρκεια και για την πρώτη της συμμετοχή στη διοργάνωση.

Παίξαμε λίγο περισσότερο το παιχνίδι τους, με τις σέντρες. Θα έπρεπε να είχαμε περισσότερη υπομονή. Άλλες φορές μας βγαίνει και άλλες όχι. Δεν το περιμέναμε έτσι αυτό το παιχνίδι, ξέραμε ότι η Πάφος είναι μία ομάδα που δεν φοβάται, πρεσάρει ψηλά και θέλαμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Όμως έμειναν με δέκα παίκτες και προφανώς οπισθοχώρησαν. Κοιτάζουμε τώρα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που είναι πολύ σημαντικό“.