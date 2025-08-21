Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0 τελικό: Έχασε το πρώτο «ημίχρονο» αλλά έχει τον επαναληπτικό της Τούμπας

Με τη Χάιντουκ Σπλιτ υπήρξε λευκή ισοπαλία στην Κροατία και στην Τούμπα ο Δικέφαλος επικράτησε με 3-0 και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου απέκλεισε τη Χαρτς από τη Σκωτία και αγωνίστηκε στους ομίλους της διοργάνωσης.

Στη φάση των “16” ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-0 στο πρώτο ματς στην Κροατία και στη ρεβάνς της Τούμπας επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-1 και βρέθηκε στους “οκτώ” του Conference League.