Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0 τελικό: Έχασε το πρώτο «ημίχρονο» αλλά έχει τον επαναληπτικό της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Ριέκα, για τον πρώτο μεταξύ τους ματς για τα playoffs του Europa League. Ο “δικέφαλος του Βορρά” αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα, για να βάλει τις βάσεις πρόκρισης στη League Phase της διοργάνωσης.
Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στην έδρα της Ριέκα, ηττήθηκε με 1-0 και θα πάει σε μια εβδομάδα στην Τούμπα, για να ανατροπή και πρόκριση στη league Phase του Europa League.
Ο Παβλένκα έπεσε στην αριστερή του γωνία και έδιωξε σε κόρνερ το μακρινό σουτ που έγινε
Το σουτ του Φρουκ που έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ στο 64'
Το καλό σουτ του Κωνσταντέλια
Φτάσαμε στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης
έξω ο Ντάντας, στη θέση του ο Ιλίνκοβιτς, έξω και ο Ντοκίτ, μέσα ο Μπούτιτς
Πλασέ του Τσάλοφ εκτός μεγάλης περιοχής, μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων
Το 1-0 της Ριέκα
Ο Τσοπ στη θέση του Μέναλο
Έξω ο Οζντόεφ, μέσα ο Καμαρά, Χατσίδης αντί Ιβανούσετς και Ντέλιας δεκάρι
Επιστρέφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο Γιάνκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά και ο Μέναλο πρόλαβε τον Οζντόεφ και με κεφαλιά από κοντά έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους
Ο Παβλένκα έδιωξε το σουτ του Φρουκ
Άστοχο σουτ του Γιάνκοβιτς
Πιέζει η Ριέκα τα τελευταία λεπτά και κάνει σουτ
Ο Παβλένκα μπλόκαρε εύκολα το σουτ που πήγε στην εστία του
Πολύ ωραία εναλλαγή Τσάλοβ και Οζντόεφ, ο δεύτερος έπιασε το σουτ -πέφτοντας- από τα όρια της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Σλόμισιτς μπλόκαρε
Ο ΠΑΟΚ βγήκε στη κόντρα και ο Ζίβκοβιτς έσπασε στον Ιβανούσετς, το σουτ του Κροάτη στο δοκάρι!
Άστοχο σουτ του Ιβανούσεκ, εκτός μεγάλης περιοχής, με το δεξί πόδι
Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν έχει φτιάξει ακόμα μεγάλη φάση - Η Ριέκα αμύνεται
Σε θέση επίθεσης ο ΠΑΟΚ στα πρώτα λεπτά του αγώνα, προσπαθεί να πλησιάσει τα καρέ των γηπεδούχων
Όρκος νίκης από τις δυο ομάδες στη Ριέκα
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ
Βοηθοί: Μπράνισλαβ Χάνκο, Γιαν Πόζορ
4ος: Πέτερ Κράλοβιτς
VAR: Μίκαελ Φάμπρι
AVAR: Μπόρις Μαρέφκα
Συνολικά ο ΠΑΟΚ έχει 10 αγώνες με ομάδες από την Κροατία εντός και εκτός έδρας, όπου μετρά έξι νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες.
Με τη Χάιντουκ Σπλιτ υπήρξε λευκή ισοπαλία στην Κροατία και στην Τούμπα ο Δικέφαλος επικράτησε με 3-0 και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου απέκλεισε τη Χαρτς από τη Σκωτία και αγωνίστηκε στους ομίλους της διοργάνωσης.
Στη φάση των “16” ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-0 στο πρώτο ματς στην Κροατία και στη ρεβάνς της Τούμπας επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-1 και βρέθηκε στους “οκτώ” του Conference League.
Το 2023-24 βρήκε απέναντι του δύο ομάδες από την Κροατία, με την Χάιντουκ Σπλιτ να είναι ο αντίπαλος του στα προκριματικά του Conference League και την Ντιναμό Ζάγκρεμπ να βρίσκεται απέναντι του στη φάση των “16” της διοργάνωσης.
Το 2021-22 ήταν η σειρά της Ριέκα να επισκεφθεί την Τούμπα για τα Playoffs του Conference League και η ισοπαλία 1-1 σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων με την ρεβάνς της Κροατίας να τελειώνει με νίκη του ΠΑΟΚ με 2-0 που του έδωσε και την πρόκριση στους ομίλους.
Επόμενη αντίπαλος του ήταν η Λοκομοτίβα για τον Β’ προκριματικό γύρο του Europa League 2015-16 και ενώ ο Δικέφαλος είχε ηττηθεί με 2-1 στην Κροατία, επικράτησε με 6-0 στη ρεβάνς και πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο.
Η πρώτη αντίπαλο ήταν η Ντιναμό Ζάγκρεμπ τη σεζόν 2010-11 για τη φάση των ομίλων του Europa League. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 επικράτησε με 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας χάρη στο γκολ του Βλάνταν Ίβιτς, ενώ στις 15 Δεκεμβρίου 2010 πήρε τη νίκη με 1-0 και στην Κροατία χάρη στο γκολ του Δημήτρη Σαλπιγγίδη.
Αυτή είναι η έκτη φορά που ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει ομάδα από την Κροατία και σε όλες έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση αν είναι σε νοκ άουτ παιχνίδια, αλλά και να προχωρήσει στην επόμενη φάση αν τις έχει συναντήσει σε όμιλο.
Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Παναθηναϊκός, έχουν εξασφαλίσει παρουσία στη League Phase Europa του League, με την παρουσία τους στα playoffs του Europa League
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πανλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιρς, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ
Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Καμαρά, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Χατσίδης, Μύθου, Ντεσπόντοφ, Μπαταούλας
Ριέκα (Ρ. Ντάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Λάσικας, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας, Γιάνκοβιτς, Εντόκιτ, Μέναλο, Φρουκ
Στον πάγκο: Τοντόροβιτς, Κίτιν, Τσοπ, Ρουκάβινα, Γκόζακ, Ιλίνκοβιτς, Θάτσι, Μπούτιτς, Μπογκόγεβιτς, Χούσιτς, Γιούριτς, Κράιλαχ
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε, όπως αναμενόταν, φανέλα βασικού στο Ιβανούσετς, ενώ για τους Κροάτες, ξεχωρίζει στο αρχικό σχήμα ο άλλοτε «ασπρόμαυρος» Ντάντας.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ριέκα – ΠΑΟΚ, για τα playoffs της Europa League
