Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: «Χλωμή» εμφάνιση και ήττα στην Κροατία, αλλά έχει την ευκαιρία της ρεβάνς στην Τούμπα

Ένας ΠΑΟΚ “φλύαρος” και “χλωμός”, δεν μπόρεσε να φτάσει στο γκολ τις στιγμές της ανωτερότητας του και είδε την Ριέκα να τον νικάει με 1-0 μέσα στην Κροατία. Σε μια εβδομάδα, στη ρεβάνς της Τούμπας θα κριθεί η πρόκριση στη League Phase του Europa League, με το “δικέφαλο’ όμως να έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League.

Ο ΠΑΟΚ ήταν για μια ακόμα φορά αναποτελεσματικός, η Ριέκα έκανε τα… απαραίτητα μέσα την έδρα της, τον νίκησε και απέκτησε μικρό προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς θα πρέπει να εμφανιστούν πολύ καλύτεροι σε μια εβδομάδα στην Τούμπα και να… βάλουν την μπάλα στο πλεκτό, εάν θέλουν να μην “υποβιβαστούν” στη league Phase του Conference League.

Το ματς…

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στην αναμέτρηση έχοντας την κατοχή της μπάλας και προσπαθώντας να πλησιάσει τα καρέ των γηπεδούχων. Οι παίκτες της Ριέκα δέχθηκαν πίεση και προσπάθησαν να την “σπάσουν”, παίζοντας σε κάποιες περιπτώσεις “σκληρά” και στο 7′ έφτασαν κοντά στο γκολ. Σε μια γρήγορη επιθετική προσπάθεια, ο Φρουκ έπιασε το διαγώνιο σουτ και ανάγκασε τον Παβλένκα να πέσει στη δεξιά του πλευρά και να διώξει με το ένα χέρι!

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει την μπάλα στα πόδια του, προσπάθησε να την στείλει στα άκρα κι έτσι να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα, αλλά η Ριέκα ήταν προσηλωμένη στο αμυντικό της σχέδιο και δεν του επέτρεψε να φτιάξει ευκαιρία. Στο 20′ όμως, οι Θεσσαλονικείς άγγιξαν το γκολ. Ο “δικέφαλος” βγήκε στη κόντρα, ο Ζίβκοβιτς “έσπασε” στον Ιβανούσετς, ο Κροάτης έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι!

Η ομάδα του Λουτσέσκου συνέχισε να έχει το… πάνω χέρι, αλλά η Ριέκα είχε καλές αντεπιθέσεις και κάποια καλά σουτ. Όσο περνούσαν τα λεπτά, οι γηπεδούχοι έδειχναν πιο σίγουροι στις κινήσεις τους και στο 39′ άνοιξαν το σκορ. Ο Γιάνκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά και ο Μέναλο πρόλαβε τον Οζντόεφ και με κεφαλιά από κοντά έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους (1-0).

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με τον ίδιο επιθετικό ρυθμό και στην επανάληψη, αλλά και η Ριέκα -από μεριάς της- παρέμεινε.. πιστή στο αγωνιστικό της πλάνο. Στο 56- το ωραίο σουτ του Κωνσταντέλια έστειλε την μπάλα να περάσει για λίγο άουτ.

Βλέποντας την ομάδα του να μην είναι όσο πιεστική και αποτελεσματική θα ήθελε στης προσπάθειές της, ο Ραζβάν Λουτσέσκου φρέσκαρε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ (Καμαρά αντί Οζντόεφ και Χατσίδης αντί Ιβανούσετς). Στο 64′ όμως ο Φρουκ έκανε το μακρινό σουτ, η μπάλα κόντραρε και πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι των Θεσσαλονικέων.

Οι δυο ομάδες συνέχισαν να κάνουν αλλαγές, με την Ριέκα να κρατάει με ευκολία τον ΠΑΟΚ μακριά από τα καρέ της. Μάλιστα, στο 86′ ο Τσοπ έπιασε ένα συρτό μακρινό σουτ και ανάγκασε τον Παβλένκα να πέσει στην αριστερή του γωνία και να διώξει.