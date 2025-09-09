Ρίμας Κουρτινάιτις: Ο θρύλος του σοβιετικού μπάσκετ με τον μεγάλο στόχο στην Εθνική Λιθουανίας

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την άρνησή του να μιλήσει στα ελληνικά ΜΜΕ πριν από την αναμέτρηση Λιθουανία – Ελλάδα (9/9/25, 21:30), με τον προπονητή της «λιετούβα» να αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στη χώρα του και στον χώρο του μπάσκετ.

Γεννημένος στις 15 Μαΐου του 1960 στο Κάουνας, ο Ρίμας Γκίνταουτοβιτς Κουρτινάιτις όπως είναι το πλήρες όνομά του, έχει καταγράψει μια σπουδαία καριέρα τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής, με τον ίδιο να μετρά δεκάδες διακρίσεις και βραβεία στο παλμαρέ του.

Άλλωστε όσο έπαιξε μπάσκετ, αποτέλεσε ένα χαρισματικό σκόρερ, με τον ίδιο μάλιστα να έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνική Σοβιετικής Ένωσης, με την οποία έχει κατακτήσει αρκετά μετάλλια, κάτι που φιλοδοξεί να επαναλάβει και ως προπονητής.

Συγκεκριμένα, με την Εθνική ΕΣΣΔ έχει πάρει το χρυσό στο Eurobasket του 1985, το αργυρό στο Moundobasket του 1986, το χάλκινο στο Eurobasket του 1989, ενώ με την Εθνική ομάδα της Λιθουανίας έχει ένα αργυρό μετάλλιο στο Eurobasket του 1995.

Ο σούτινγκ γκαρντ με παγκόσμιο βεληνεκές

Με ύψος 1,96 μ. και τεράστια ευχέρεια στο σουτ, ο Κουρτινάιτις αγωνίστηκε ως σούτινγκ γκαρντ σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Ζάλγκιρις Κάουνας, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ελάν Σαλόν, ενώ το 1993 έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος που αγωνίστηκε ως «εισαγόμενος» στο αυστραλιανό πρωτάθλημα (NBL), με τους Τάουνσβιλ Σανς.

Η πιο εμβληματική στιγμή της καριέρας του ήταν η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Σοβιετικής Ένωσης.

Σημαντική στιγμή στην καριέρα του ήταν και η συμμετοχή στον διαγωνισμό τριπόντων του NBA All-Star Weekend το 1989, ως ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που δεν αγωνίστηκε ποτέ στο NBA αλλά προσκλήθηκε στο event, σημειώνοντας μάλιστα 9 πόντους!

Από το παρκέ στον πάγκο

Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο Κουρτινάιτις ανέλαβε την εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν (2002–2006), με τον ίδιο σταδιακά να αναλαμβάνει διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως Λιέτουβος Ρίτας (2008–2010, 2017–2018), Χίμκι Μόσχας (2011–2016, 2019–2021), Σλονσκ Βρότσουαφ και Σαμπάχ.

Με τη Λιέτουβος Ρίτας μάλιστα κατέκτησε το Eurocup το 2009, ενώ το επανέλαβε με τη Χίμκι το 2012 και 2015, φτάνοντας συνολικά τις τρεις κατακτήσεις Eurocup, επίδοση ρεκόρ που τον κατατάσσει ως τον κορυφαίο προπονητή του θεσμού, σύμφωνα με τη διοργάνωση.

Παράλληλα, έχει περάσει και από το Υπουργείο Αθλητισμού της Λιθουανίας, ενώ διατηρεί ενεργό ρόλο στη λιθουανική μπασκετική σκηνή για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Οι τίτλοι στην καριέρα του Κουρτινάιτις σε συλλογικό επίπεδο

Ως παίκτης:

Πρωτάθλημα ΕΣΣΔ (5): 1982, 1983, 1985, 1986 1987

Κύπελλο ΕΣΣΔ: (1982)

Κορυφαίος σκόρερ τελικών Κυπέλλου Σαπόρτα: (1985)

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1986

Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό Τριπόντων του NBA All-Star Weekend: 1989

Κορυφαίος σκόρερ γερμανικού πρωταθλήματος: (1990)

Νικητής Διαγωνισμού Τριπόντων στο Γερμανικό All-Star Game: 1991

Πρωτάθλημα Ισπανίας: 1994

Λιθουανικό All-Star Game (2): 1996, 1998

Πολυτιμότερος Παίκτης του Λιθουανικού All-Star Game: 1996

Πρωτάθλημα Λιθουανίας: 1996

Πολυτιμότερος Παίκτης Τελικών Πρωταθλήματος Λιθουανίας: 1996

Ως προπονητής:

EuroCup (3): 2009, 2012, 2015

Πρωτάθλημα Λιθουανίας (2): 2009, 2010

Βαλτική Λίγκα: 2009

Κύπελλο Λιθουανίας (2): 2009, 2010

VTB Λίγκα: 2011

Κορυφαίος προπονητής του EuroCup όλων των εποχών: 2012

Προπονητής της Χρονιάς της VTB Λίγκα: 2014

Hall of Fame της VTB Λίγκα: 2019