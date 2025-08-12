Ρισόν Χολμς: «Πάμε Παναθηναϊκέ» έγραψε η μητέρα του μπασκετμπολίστα

Η μεταγραφή του Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό έχει προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό τόσο στους φίλους της ομάδας, όσο και στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα, η οποία θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα.

Συγκεκριμένα, η μητέρα του Ρισόν Χολς έδειξε την υπερηφάνεια για το νέο κεφάλαιο στη καριέρα του γιού της, γράφοντας στο Twitter:

«Ο γιος μου θα φέρει την καταιγίδα του στην EuroLeague. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά η EuroLeague δεν θα ξανά είναι η ίδια! Η οικογένειά μου είναι ενθουσιασμένη για αυτό το κεφάλαιο στη ζωή του! Πάμε Παναθηναϊκέ!», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως το πάθος για το «τριφύλλι»

My son @Rich_Holmes22 will take the storm to the euro league. Say what you want but euro league will not be the same! My family is excited for this chapter in his life! Let’s go @Paobcgr !! — Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) August 10, 2025

Υπενθυμίζεται πως ο Χολμς άφησε το ΝΒΑ για την Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό σέντερ να δείχνει αποφασισμένος να αφήσει το στίγμα του στην ομάδα.

«Είναι πολλή η αγάπη. Το ένιωθα ήδη στο αεροπλάνο ερχόμενος από την Τουρκία. Προχωρούσα και ο κόσμος περπατούσε και μου έλεγε “Παναθηναϊκός, Χολμς”. Έλεγα “αυτός είμαι”. Με έβλεπαν και μου έδειχναν την αγάπη τους. Εκτιμώ την αγάπη. Ανυπομονώ να την ανταποδώσω. Να μπω στο γήπεδο και να την ανταποδώσω. Το εκτιμώ» είχε αναφέρει στις πρώτες του δηλώσεις.