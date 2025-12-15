Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ρόμα – Κόμο 1-0: Νίκησαν και μείωσαν τη διαφορά από την κορυφή της Serie A οι «τζιαλορόσι»

Ο Τάσος Δουβίκας αγωνίστηκε για 60 λεπτά στην αναμέτρηση
Ρόμα
Γουέσλεϊ και Πελεγκρίνι αγκαλιά μετά το γκολ της Ρόμα/ REUTERS/Matteo Ciambelli

Η Ρόμα πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στην Κόμο με 1-0 χάρη στο γκολ του Γουέσλεϊ και μείωσε στους 3 πόντους από την κορυφή της βαθμολογίας της Serie A.

Ο Γουέσλεϊ στο 61′ πέτυχε το γκολ που έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση στο Ολίμπικο, με συρτό σουτ στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα της Κόμο. Η Ρόμα διαχειρίστηκε σωστά την αναμέτρηση μέχρι το φινάλε και πανηγύρισε ένα σημαντικό τρίποντο.

Ο Τάσος Δουβίκας πέρασε ως αλλαγή στο 37′, λόγω του τραυματισμού του Ντιαό και αγωνίστηκε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Η Ρόμα είναι στην 4η θέση με 30 βαθμούς και η Κόμο είναι 7η με 24 βαθμούς μετά από 15 αγωνιστικές στη Serie A.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
167
165
87
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo