Ρόμα – Κόμο 1-0: Νίκησαν και μείωσαν τη διαφορά από την κορυφή της Serie A οι «τζιαλορόσι»

Η Ρόμα πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στην Κόμο με 1-0 χάρη στο γκολ του Γουέσλεϊ και μείωσε στους 3 πόντους από την κορυφή της βαθμολογίας της Serie A.

Ο Γουέσλεϊ στο 61′ πέτυχε το γκολ που έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση στο Ολίμπικο, με συρτό σουτ στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα της Κόμο. Η Ρόμα διαχειρίστηκε σωστά την αναμέτρηση μέχρι το φινάλε και πανηγύρισε ένα σημαντικό τρίποντο.

Ο Τάσος Δουβίκας πέρασε ως αλλαγή στο 37′, λόγω του τραυματισμού του Ντιαό και αγωνίστηκε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Η Ρόμα είναι στην 4η θέση με 30 βαθμούς και η Κόμο είναι 7η με 24 βαθμούς μετά από 15 αγωνιστικές στη Serie A.