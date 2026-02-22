Συμβαίνει τώρα:
Ρόμα – Κρεμονέζε 3-0: Νίκη 4άδας για τους Ρωμαίους στη Serie A

Εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Γιουβέντους η Ρόμα και αύξησε τη διαφορά της στην 4η θέση της βαθμολογίας
Οι παίκτες της Ρόμα
Οι παίκτες της Ρόμα πανηγυρίζουν κόντρα στην Κρεμονέζε (Alfredo Falcone/LaPresse via AP)

Η Ρόμα πάτησε το… γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Κρεμονέζε και κατάφερε να φθάσει σε μία άνετη νίκη με 3-0, η οποία και την εδραιώνει στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας στη Serie A.

Μετά από ένα “στείρο” πρώτο μέρος, η Ρόμα άνοιξε το σκορ κόντρα στην Κρεμονέζε, με γκολ του Κριστάντε στο 59ο λεπτό και βρήκε δύο ακόμη τέρματα με Εντικά και Πισίλι, για να φθάσει σε μία άνετη επικράτηση στο “Ολίμπικο” της Ρώμης.

Οι “τζιαλορόσι” έφθασαν έτσι τους 50 βαθμούς και εκμεταλλεύτηκαν την ήττα της Γιουβέντους από την Κόμο, για να βρεθούν στο +4 από την 5η θέση της βαθμολογίας της Serie A. Οριακά πάνω από τη “ζώνη” του υποβιβασμού βρίσκεται η Κρεμονέζε, μετά την ήττα από τους Ρωμαίους.

