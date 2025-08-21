Ρομέλου Λουκάκου: Ο επιθετικός της Νάπολι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση το 2026

Ο Ρομέλου Λουκάκου ήταν ο μεγάλος άτυχος της προετοιμασίας της Νάπολι. Ο Βέλγος επιθετικός τραυματίστηκε στο φιλικό των «παρτενοπέι» με τον Ολυμπιακό και οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν ότι υπέστη ρήξη ορθού μηριαίου μυός στο αριστερό του πόδι

Ο Ρομέλου Λουκάκου έχει αρχίσει ήδη πρόγραμμα αποκατάστασης, με το ιατρικό επιτελείο της Νάπολι να αποφασίζει να μην υπάρξει χειρουργική επέμβαση στον παίκτη.

Σύμφωνα και με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο χρόνος απουσίας του Βέλγου επιθετικού από τα γήπεδα υπολογίζεται στους τέσσερις μήνες. Το πιθανότερο «σενάριο» τον θέλει να επιστρέφει στη δράση στις αρχές του 2026.

Οι ιθύνοντες της Νάπολι πλέον βρίσκονται σε αναζήτηση αντικαταστάτη και εξετάζουν τις περιπτώσεις των Τζόζουα Ζίρκζε, Ζαν – Φίλιπ Ματέτα, Αρτέμ Ντίβμπικ, Νίκολα Κρστόβιτς και Ντούσαν Βλάχοβιτς, με το χρόνο πλέον να πιέζει, μιας και η μετεγγραφική περίοδος πλησιάζει προς το τέλος της.