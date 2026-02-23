Ροντινέι για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός: Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για αυτή τη φανέλα

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπάγερ Λεβερκούζεν το βράδυ της Τρίτης (22:00, Newsit.gr, MEGA, COSMOTE TV SPORT 2) στη ρεβάνς των δυο ομάδων, για τα playoffs του Champions League. Ο Ροντινέι μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και τόνισε ότι οι Πειραιώτες μπορούν να ανατρέψουν την ήττα τους, με 2-0 στο “Καραϊσκάκης”.

“Τα πάντα για ένα καλό αποτέλεσμα, μας δίνουν δύναμη οι οπαδοί μας” τόνισε μεταξύ άλλων ο Ροντινέι, παραμονές του Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός. Ο Βραζιλιάνος μπακ αναφέρθηκε στη σημασία της αποτελεσματικότητας στην επίθεση, στη διαχείριση της πίεσης και μίλησε για την ανάγκη, οι “ερυθρόλευκοι” να παραμείνουν απόλυτα προσηλωμένοι στο πλάνο τους.

Ο Ροντινέι μίλησε…

Για την παρουσία 4.000 Ελλήνων στη ρεβάνς παρά την ήττα με 2-0 στο πρώτο ματς: «Πάντα είμαστε ευγνώμονες στους οπαδούς, πάντα μας στηρίζουν και μας δίνουν πολύ δύναμη. Ξέρουμε πως αύριο θα είναι στο πλευρό μας, τους ευχαριστούμε γι αυτό και θα δώσουμε τα πάντα για ένα καλό αποτέλεσμα και να ανατρέψουμε το εις βάρος μας σκορ».

Για τις δύο ασίστ που είχε στο ματς της League Phase, αλλά και την αποτελεσματικότητα που πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός σε τελική πάσα και εκτέλεση: «Όλοι γνωρίζουμε πως στο ποδόσφαιρο είναι σημαντικές οι στατικές φάσεις και μπορούν πολλά γκολ να μπουν από αυτές, εμείς όμως έχουμε ένα ποδοσφαιρικό πλάνο για να σκοράρουμε και χωρίς αυτές. Θέλουμε στο παιχνίδι να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να είμαστε αποτελεσματικοί».

Για το αν ξυπνάνε μνήμες του ματς με την Μακάμπι, χωρίς να είναι ίδιου επιπέδου ο αντίπαλος: «Νομίζω πως κανείς δεν σκέφτεται ούτε στέκεται στο παρελθόν, είτε πρόκειται για την ανατροπή με την Μακάμπι, το ματς με την Βίλα, όλα είναι στο παρελθόν με άλλες ομάδες σε διαφορετικές διοργανώσεις. Πιστεύω πως όλοι σκεφτόμαστε ότι επειδή είμαστε παίκτες του Ολυμπιακού, όλες τις πιθανότητες που έχουμε θα τις εξαντλήσουμε, θα δώσουμε την καλύτερο μας εαυτό για αυτή τη φανέλα. Αν ήμουν οπαδός, θα το σκεφτόμουν και εγώ, αν κάναμε κάτι καλό τότε θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο αυριανό ματς και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, σκεπτόμενοι μόνο τι θα γίνει αύριο».

Για το αν η πίεση είναι στη μεριά της Λεβερκούζεν: «Δεν σκέφτομαι την πίεση σε κανένα ματς, πρέπει μόνο να ακολουθήσουμε τις τελευταίες οδηγίες του προπονητή και τις τελευταίες λεπτομέρειες που θα σχεδιάσουμε. Χάσαμε στο πρώτο ματς στην έδρα μας, αλλά αύριο είναι διαφορετικό ματς. Αύριο παίζουμε άλλο ένα παιχνίδι στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου, ονειρευόμουν από παιδί να παίξω στο Champions League. Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ για εμένα πίεση, πρέπει να απολαύσουμε το παιχνίδι και να εκμεταλλευτούμε την πίεση. Να είμαστε έτοιμοι μετά τη σημερινή προπόνηση και να κάνουμε το καλύτερο αύριο, χωρίς να σκεφτόμαστε την πίεση».