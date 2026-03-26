Ρότα: «Η απογοήτευση είναι μια πραγματικότητα που μας βαραίνει»

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Παραγουάη το βράδυ της Παρασκευής (27/3/2026, 21:00) στο “Γ. Καραϊσκάκης”, σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας των δύο ομάδων.

Ο Λάζαρος Ρότα, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του φιλικού αγώνα της Εθνικής Ελλάδας, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η απογοήτευση είναι μία πραγματικότητα που βαραίνει την ομάδα, μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ.

Όσα δήλωσε ο Λάζαρος Ρότα στη συνέντευξη Τύπου

Για το κλίμα στην ομάδα και τους νέους στόχους: “Όπως έχω πει και στο παρελθόν κάθε παιχνίδι είναι υποχρέωση και ευθύνη. Όλοι οι παίκτες έχουν σοβαρότητα, θέλουν να προπονηθούν στο 100% και πάντα με αφοσίωση στο πλάνο του προπονητή“.

Για το ότι απουσιάζουν από το Μουντιάλ: “Η απογοήτευση είναι μια πραγματικότητα που μας βαραίνει, αλλά μας δίνει και το δικαίωμα της αυτοκριτικής. Σε αυτό το επίπεδο οι ισορροπίες είναι λεπτές και η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Είμαι σίγουρος ότι θα βελτιώσουμε τα λάθη μας“.