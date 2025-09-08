Ρουί Βιτόρια: Πένθος για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, πέθανε κοντινός του φίλος

Δύσκολες στιγμές για τον Ρουί Βιτόρια. Ο προπονητής του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού θρηνεί τον χαμό του φίλου του Κάρλος, ο οποίος “έφυγε” πρόωρα από τη ζωή.

Ο Ρουί Βιτόρια αποχαιρέτησε τον φίλο του, με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων: “Η φιλία του, η αφοσίωση και η αγάπη του αφήνουν ένα βαθύ σημάδι σε μένα και ολόκληρη την οικογένειά μου”.

Η ανάρτηση του Ρουί Βιτόρια:

“Ο Κάρλος μας άφησε! Πώς είναι δυνατόν; Με μεγάλη θλίψη έλαβα την είδηση του θανάτου του εδώ και πολλά χρόνια φίλου μου. Ο Κάρλος δεν ήταν μόνο ο πρώτος μου πρόεδρος όταν ήρθα στην Πρώτη Λίγκα, ήταν επίσης ένας σύντροφος ζωής, κάποιος με τον οποίο μοιράστηκα διακοπές, χαρές και στιγμές που θα κρατώ για πάντα στην καρδιά μου.

Περισσότερο από σημαντικός στην επαγγελματική μου ζωή, ο Κάρλος υπήρξε ένας αληθινός φίλος, παρών σε πολλές από τις σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Η φιλία του, η αφοσίωση και η αγάπη του αφήνουν ένα βαθύ σημάδι σε μένα και ολόκληρη την οικογένειά μου.

Σε αυτήν τη στιγμή του πόνου, στέλνω μια σφιχτή αγκαλιά στη Μαρία Ζοζέ, τη Ρίτα, τη Μαφάλντα, τον Ζε Κάρλος και στα εγγόνια Ενρίκε και Καρολίνα! Είθε η μνήμη του Κάρλος, με όλη του τη γενναιοδωρία και τη χαρά, να είναι πάντα ένα φως και μία έμπνευση.

Αντίο για πάντα, αγαπημένε μου φίλε!”