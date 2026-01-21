Ρουμανία – Ελλάδα 9-18 τελικό: Η Εθνική πόλο κράτησε το αήττητο στη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού

Η Εθνική πόλο των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για την τελευταία αγωνιστική της Β’ φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης που γίνεται στο Βελιγράδι. Η γαλανόλευκη θα προσπαθήσει να διατηρήσει το αήττητό της στη διοργάνωση κι έτσι να πάει με ιδανική ψυχολογία στον ημιτελικό κόντρα στην Ουγγαρία (23.01.2026, 18:00, Newsit,gr), ψάχνoτας το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.