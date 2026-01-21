Αθλητικά

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18 τελικό: Η Εθνική πόλο κράτησε το αήττητο στη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού

Η γαλανόλευκη βρίσκεται ήδη στα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης
Τελευταία αγωνιστική στον Όμιλο ΣΤ των “6”
9 - 18
τελικό
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η Εθνική πόλο των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για την τελευταία αγωνιστική της Β’ φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης που γίνεται στο Βελιγράδι. Η γαλανόλευκη θα προσπαθήσει να διατηρήσει το αήττητό της στη διοργάνωση κι έτσι να πάει με ιδανική ψυχολογία στον ημιτελικό κόντρα στην Ουγγαρία (23.01.2026, 18:00, Newsit,gr), ψάχνoτας το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.

22:44 | 21.01.2026
22:42 | 21.01.2026

Πλέον, η Ελλάδα έχει μπροστά της τον ημιτελικό της Παρασκευής με την Ουγγαρία, έχοντας σαν στόχο να προκριθεί και να πάρει το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό, ψάχνοντας φυσικά το χρυσό μετάλλιο

22:41 | 21.01.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για την Ελλάδα επί της Ρουμανίας με 18-9
22:40 | 21.01.2026

Δοκάρι για την Ελλάδα

22:39 | 21.01.2026

τελευταίο λεπτό στο ματς

22:38 | 21.01.2026

Τάιμ άουτ

22:37 | 21.01.2026
9-18 η Ρουμανία, μειώνει με τον Νεαμτού
22:36 | 21.01.2026
8-18 η Ελλάδα με τον Γκιουβέτση
22:35 | 21.01.2026

Αποβολή υπέρ της Ελλάδας

22:34 | 21.01.2026
8-17 με τον Γενηδουνιά η Ελλάδα - Σουτάρα από μακριά και 4ο γκολ στο ματς
22:33 | 21.01.2026
8-16 η Ρουμανία ε τον Φουλέα
22:33 | 21.01.2026

Πέναλτι υπέρ της Ρουμανίας

22:32 | 21.01.2026

Δοκάρι για την Ελλάδα με τον Αργυρόπουλο

22:30 | 21.01.2026
7-16 η Ελλάδα με τον Αργυρόπουλο
22:30 | 21.01.2026
7-15 η Ρουμανία, μειώνει κι άλλο
22:29 | 21.01.2026
6-15 μειώνει η Ρουμανία
22:28 | 21.01.2026
5-15 με τον Καλογερόπουλο η Ελλάδα
22:25 | 21.01.2026
5-14 με τον Κάκαρη η Ελλάδα
22:25 | 21.01.2026
Τελευταίο οκτάλεπτο στο ματς
22:24 | 21.01.2026
22:23 | 21.01.2026
Τέλος 3ου οκτλέπτου
22:22 | 21.01.2026
5-13 η Ελλάδα με τον Κάκαρη
22:20 | 21.01.2026

Με παίξτη παραπάνω η Εθνική

22:19 | 21.01.2026
5-12 η Ελλάδα με τον Γενηδουνιά - Υπέροχο γκολ με μακρινό σουτ
22:18 | 21.01.2026
5-11 με τον Γεοργκέσκου η Ρουμανία
22:18 | 21.01.2026

Πήραν το πέναλτι οι Ρουμάνοι

22:17 | 21.01.2026

η Ρουμανία σκόραρε, αλλά το γκολ της ακυρωθηκε - Υπάρχει έλεγχος VAR για πέναλτι

22:16 | 21.01.2026
4-11 η Ελλάδα με τον Γκιουβέτση
22:15 | 21.01.2026

Με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα

22:12 | 21.01.2026
4-10 μειώνει η Ρουμανία με όμορφο γυριστό σουτ του Γκεόργκε
22:11 | 21.01.2026
3-10 η Ελλάδα με τον Παπαναστασίου
22:09 | 21.01.2026
3-9 μειώνει κι άλλο η Ρουμανία με τον Γκεοργκέσκου
22:09 | 21.01.2026
2-9 μειώνει η Ρουμανία με την εκτέλεση πέναλτι του Φουλέα
22:08 | 21.01.2026

Πέναλτι για τη Ρουμανία

22:08 | 21.01.2026

Με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα

22:07 | 21.01.2026
Ξεκίνησε η 3η περίοδος
22:02 | 21.01.2026
Τέλος δεύτερης περιόδου
22:01 | 21.01.2026

Δοκάρι για την Ελλάδα

22:00 | 21.01.2026

Αποβολή υπέρ της Ελλάδας

22:00 | 21.01.2026
1-9 με τον Γενηδουνιά η Ελλάδα
22:00 | 21.01.2026

με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα

21:58 | 21.01.2026
1-8 για την Ελλάδα με τον Αργυρόπουλο
21:57 | 21.01.2026
1-7 για την Ελλάδα με τον Χαλιβόπουλο, στον παίκτη παραπάνω
21:57 | 21.01.2026
21:54 | 21.01.2026
1-6 για την Ρουμανία, το πρώτο τους γκολ στον αγώνα με τον Γκεοργκέσκου
21:54 | 21.01.2026

Πέναλτι υπέρ της Ρυμανίας, θα το εκτελέσει ο Γκεοργκιέσκου

21:53 | 21.01.2026

Δοκάρι για την Ελλάδα, σε γυριστό σουτ του Κάκαρη

21:51 | 21.01.2026
0-6 η Ελλάδα με τον Γενηδουνιά
21:49 | 21.01.2026

Πρώτη αποβολή για την Ελλάδα στο ματς, με παίκτη λιγότερο η γαλανόλευκη αλλά έβγαλε καλή άμυνα

21:47 | 21.01.2026
ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο
21:47 | 21.01.2026
21:45 | 21.01.2026
Τέλος πρώτου οκτλέπτου
21:44 | 21.01.2026
0-5 για την Ελλάδα με τον Παπανικολάου
21:41 | 21.01.2026

Τάιμ άουτ

21:41 | 21.01.2026

Δοκάρι για την Ελλάδα

21:41 | 21.01.2026

Ο Ζερδεβάς απέκρουσε δυο σουτ που έγιναν

21:39 | 21.01.2026
0-4 η Εθνική με τον Χαλυβόπουλο
21:39 | 21.01.2026

Η Ρουμανία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με την άμυνα της Ελλάδας

21:38 | 21.01.2026
0-3 με τον Σπάχιτς από τη θέση του φουνταριστού
21:37 | 21.01.2026

Αποβολή υπέρ της Ελλάδας

21:36 | 21.01.2026

Τρομερές άμυνες από την γαλανόλευκη

21:34 | 21.01.2026
0-2 με σουτάρα του Αργυρόπουλου από τον άξονα
21:34 | 21.01.2026
0-1 η Ελλάδα με τον Παπαναστασίου
21:33 | 21.01.2026

με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα

21:33 | 21.01.2026

Άστοχο σουτ από την εθνική

21:32 | 21.01.2026

Η Ρουμανία πήρε την πρώτη επίθεση αλλά η Ελλάδα έκανε καλή άμυνα

21:30 | 21.01.2026
Πρώτο σπριντ στον αγώνα
21:28 | 21.01.2026

Στην πισίνα οι παίκτες των δυο ομάδων

21:26 | 21.01.2026

Οι Ρουμάνοι αναμένεται να αποτελέσουν μια καλή... προπόνηση για τους διεθνείς ενόψει των ημιτελικών

21:26 | 21.01.2026

Σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, οι δυο ομάδες έχουν τέσσερα ματς, με ισάριθμες νίκες για την Ελλάδα και τέρματα 48-32.

Αναλυτικά:

1995 Βιέννη: 9-7, 2014 Βουδαπέστη: 10-9, 2016 Βελιγράδι: 15-9, 2020 Βουδαπέστη: 14-7.

21:24 | 21.01.2026

Η ώρα των εθνικών ύμνων - Πρώτος ακούγεται αυτός της Ρουμανίας

21:24 | 21.01.2026

Σε 94 συνολικά αγώνες μεταξύ μας, σε όλες τις διοργανώσεις, η Ελλάδα έχει 32 νίκες, 12 ισοπαλίες και 50 ήττες. Όμως τα τελευταία 14 χρόνια η Εθνική μας είναι απόλυτα κυρίαρχη με εννέα σερί νίκες

21:23 | 21.01.2026

Το ευχάριστο για την Ελλάδα είναι ότι εξέτισε τις δύο αγωνιστικές της ποινής του και επιστρέφει στη δράση ο αρχηγός Ντίνος Γενηδουνιάς

21:23 | 21.01.2026

Ημιτελικοί

1ος ημιτελικός – 23/01 18:00: Ελλάδα – Ουγγαρία

2ος ημιτελικός – 23/01 21:30: Σερβία – Ιταλία

Τελικοί

Μικρός Τελικός – 25/01 18:00

Μεγάλος Τελικός – 25/01 21:30

21:23 | 21.01.2026

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό θα αγωνιστεί η Ελλάδα, με στόχο τη νίκη που θα την βάλει για πρώτη φορά στη ζώνη των μεταλλίων, σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης. Η Εθνική πόλο να αντιμετωπίσει την Ουγγαρία το απόγευμα της Παρασκευής (23.01.2026, 18:00, Newsit.gr, ΕΡΤ Σπορτ 2) για μία θέση στον τελικό.

21:23 | 21.01.2026

Στον ημιτελικό της, η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Σερβία, με το σπουδαίο ματς να είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής (23.01.2026, 21:30).

21:22 | 21.01.2026

Να αναφέρουμε ότι η Ιταλία είναι η τελευταία ομάδα που πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο. Οι “ατζούρι” επικράτησαν με 13-10 της Κροατίας, εξασφάλισαν τη 2η θέση στον ΣΤ’ Όμιλο και προκρίθηκαν στις κορυφαίες τέσσερις ομάδες της διοργάνωσης, εκεί που βρίσκεται και η Ελλάδα.

21:22 | 21.01.2026
Η σύνθεση της Ελλάδας

ΕΛΛΑΔΑ (Θ. Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς

21:22 | 21.01.2026

Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων

21:22 | 21.01.2026

Η Ρουμανία έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια του τουρνουά

21:21 | 21.01.2026

Ματς-αγγαρεία για τη Γαλανόλευκη με την Ουγγαρία. Η Εθνική θα προσπαθήσει να διατηρήσει το αήττητό της στη διοργάνωση

21:20 | 21.01.2026

Η Εθνική πόλο ανδρών μετά τη νίκη της επί της Ιταλίας με 15-13 είναι και μαθηματικά στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού

21:20 | 21.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ρουμανία - Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης που γίνεται στο Βελιγράδι

21:20 | 21.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
